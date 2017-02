Asteriscos

*** MÁRQUEZ Y EMPRESARIOS

Como parte de su estrategia de comunicación del V Informe, el gobernador Miguel Márquez y parte de su gabinete comieron ayer con alrededor de 100 representantes del sector empresarial de Guanajuato.

*** VIOLENCIA PREOCUPANTE

Les adelantó algunos de los datos que presumirá el próximo jueves. Pero también aceptó que es el primer preocupado por los brotes de violencia, aunque defendió que el programa Escudo sí les ayuda.

*** LUNA DE MIEL

Márquez escuchó algunos planteamientos de sus invitavdos, ninguno fue en tono rudo, más bien amable. Del empresariado leonés asistieron los representantes de la cadena proveeduría-cuero-calzado, y otros.

***HUELE A 2018

En el juego electoral del 2018 no son tiempos de “calenturas anticipadas”, pero tampoco de dormirse en sus laureles. En tanto que el PAN define sus tiempos y métodos de elección para las distintos candidaturas, los que aspiran a algo: reelegirse o buscar otro cargo, harán su luchita por ganar terreno.

*SHEFFIELD, SALIM, MAYRA

En el caso de la Alcaldía de León ya tres políticos conocidos en el terruño salieron a hacerle sombra a una eventual aspiración de reelección del alcalde Héctor López. Se trata de tres legisladores federales: Miguel Salim, Ricardo Sheffield y Mayra Enríquez; ninguno abiertamente levanta hoy la mano para confirmar que buscará la Alcaldía, pero tampoco dicen que no, y eso ya va a generar ruido interno.

*EL ANIMADO

El más animado de los tres es el ex alcalde Ricardo Sheffield Padilla. Sabe bien que la ruta por el Senado está congestionada y tiene abierta la puerta para intentar la candidatura a la Alcaldía que en 2015 intentó. A su favor juega su nivel de reconocimiento entre la ciudadanía, aunque medir la intención de voto es otra cosa, y en su contra ya sabemos que “no es santo de la devoción” de muchos liderazgos en el partido.

*VELA ENCENDIDA

En el caso de Miguel Ángel Salim Alle carga con el peso de regresar al PRI el poder en 2015. También preferiría el Senado o podría alcanzarle para una diputación local, pero tampoco apaga la velita de la Alcaldía.

*EL FACTOR MUJER

El caso de Mayra Enríquez Vanderkam es más complicado, pero, como política que es, hace bien en no descartarse. Lo primero al tomar una decisión será su estado de salud en la lucha que enfrenta contra el cáncer. Pero, mientras las reglas legales de la paridad no se definan, y luego el PAN acomode sus cartas para los 46 ayuntamientos, hay que contar en la baraja perfiles de mujeres para cualquier cargo en disputa.

***A PAGAR COMIDA

Al que ya lo comprometieron a pagar una comida, y no para unos cuantos amigos sino para muchitos invitados, es al director general del Puerto Interior, Luis Quiros Echegaray. El Gobernador reveló en la inauguración de un tramo del Eje León-Silao que el panista leonés no creyó en la gira que hicieron el 19 de diciembre que en febrero podría abrirse parte de la vialidad, perdió la apuesta y ahora a pagar.

*EJE, FALTA MENOS

Miguel Márquez no apostó pero habrá que estar atentos para recordarle cuando se lleguen las fechas. Prometió para el primer trimestre del 2018 que el Eje Metropolitano estaría operando completito. Lo escucharon habitantes de Duarte, Loza de los Padres, dirigentes empresariales, y los cónsules de Japón y Alemania.

***USABIAGA CON ZAVALA

El que apareció este fin de semana para cobijar a la panista Margarita Zavala de Calderón en su aspiración presidencial fue el “rey del ajo”, don Javier Usabiaga Arroyo. Fue uno de los que tomó el micrófono en el “Reencuentro con ex funcionarios” celebrado el sábado 25 en el World Trade Center.

*ENCUENTRO DE LOS EX

En el evento presentaron las encuestas que posicionan a la ex Primera Dama en la delantera de otros suspirantes panistas como el poblano Rafael Moreno Valle o el mismo jefe del partido, Ricardo Anaya. A través de la plataforma denominada #YoConMéxico, Margarita invita a organizarse en varias ciudades para generar acciones positivas a favor de la comunidad, y de paso pues posicionarla.

*CAMPO, COMPETITIVO

El ex Secretario de Agricultura en el sexenio foxista, y hasta hace unos meses titular de Desarrollo Agroindustrial del gobierno de Miguel Márquez, destacó en su mensaje en el encuentro “de ex” el trabajo hecho para que los productos del campo nacional conquistaran más espacios en el mercado, y que por eso, dijo, el sector agroalimentario puede estar tranquilo ante las renegociaciones del TLCAN.

*RESCATAR LO PERDIDO

En el terreno político el panista hizo un llamado a la unidad, pero con un ejemplo de trabajo y mística de servicio para las nuevas generaciones y rescatar lo perdido por el protagonismo y la ambición.

*PENSIÓN PRESIDENCIAL

En los cálculos políticos de la señora de Calderón Hinojosa está cuidar la imagen de su esposo. Por eso ayer Felipe salió a anunciar que donaba su pensión como ex Presidente de México a la fundación “Aquí Nadie se Rinde”, que atiende a niños enfermos de cáncer. El paisano Vicente Fox Quesada no dijo nada sobre lo que hizo su sucesor. No hace falta, hace rato que ha repetido que él no piensan en dejar ese ingreso.

***ROMERO, LO ENLISTAN

Una columna política del medio sdpnoticias.com, firmada por Hugo Canelo, titulada ¿por qué el PAN postula lo peor de su militancia?, llama “petardos políticos” a Margarita Zavala, Rafael Moreno y Ricardo Anaya, como opciones presidenciables para el PAN, y a cambio cita ejemplos de, a su parecer, otras “caras frescas” del partido, una de ellas la del senador guanajuatense Juan Carlos Romero Hicks.

*PA’ LO QUE VENGA

Agregan al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y a la delegada de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, ejemplos, dice, “que tal vez no sean lo pulcro de la política panista, pero son por mucho, mejor opción que Zavala, Anaya y Moreno Valle”. Es una opinión personal de un periodista pues ninguno de ellos ha levantado la mano en esa carrera. Pero a Romero le conviene estar ahí para lo que venga. ¿No cree?

