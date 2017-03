Se comen policías a coyote protegido

RAFAEL CRUZ | JARAL DEL PROGRESO Publicada el

Elementos de Seguridad Pública del municipio de Jaral del Progreso mataron a un coyote dentro de una casa ubicada sobre la carretera que conecta a la cabecera con la comunidad de Victoria, en Cortazar, sin importar que es un animal protegido por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Personal del Sistema Único de Emergencias 911 recibió el reporte de una persona quien dijo que algo inquietaba a los animales que tenía guardados en el patio trasero del domicilio, por lo que acudieron los agentes y se percataron de la presencia de un coyote.

De inmediato informaron de la situación al Director de Seguridad Pública, Juan José Mendoza Pérez, quien les ordenó matarlo pero que no se deshicieran del animal, ya que tenía previsto darle un uso; sin especificar cuál.

Los policías acataron la indicación y llevaron el cuerpo a las instalaciones de la dependencia, donde le quitaron la piel y guardaron la carne en el refrigerador que ahí tienen para después comerla.

Los justifica Alcalde

El alcalde José Alberto Vargas Franco reconoció los hechos y señaló que los policías guardaron la carne para comérsela al considerarla "curativa".

"Se sentían amenazados porque no es común ver a un coyote, la verdad no nos gustó haberlo matado pero no es tan sencillo capturarlo y tuvieron que sacrificarlo", explicó.

Respecto al uso que le dieron al cadáver, dijo que los elementos de la corporación se encargaron de separar la piel de la carne y guardarla en el edificio de Seguridad Pública.

"Casualmente algunos oficiales manejan que es curativa, que es benéfico para la salud la carne de coyote, por lo que tomaron la decisión de guardarla", finalizó.