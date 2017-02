Garantiza IPN lugar a aspirantes ante llegada de “dreamers”

EL UNIVERSAL | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Enrique Fernández Fassnacht, director General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), aseguró que aquellos jóvenes mexicanos que sean deportados de Estados Unidos y que deseen revalidar estudios en esta casa de estadios, no van a quitar ningún lugar a los estudiantes o aspirantes.



Al asistir como invitado a la Ceremonia de Clausura 2016-2017 y Ceremonia de Inauguración 2017-2018 de Cursos de Especialización Médica en el Centro Médico Siglo XXI, el director del IPN afirmó que los connacionales no entrarían a primer año, sino a los siguientes semestres cuando hay disponibilidad de matricular a más jóvenes.



“Los repatriados no les van a quitar lugares a los egresados del Poli, porque estamos hablando de gente que tiene estudios parciales, sea de bachillerato, de licenciatura o de posgrado. De ingresar al Poli van a entrar, no al primer semestre, sino van a ingresar a los semestres posteriores que todos sabemos que es cuando se van abriendo espacios. No es lo mismo el primer ingreso, donde estamos saturados de jóvenes egresados de los bachilleratos de México, incluidas las vocacionales, que cuando ya se caminó a lo largo de la carrera y se empiezan a abrir espacios, ese sería el caso de los repatriados”, dijo.



Este lunes, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó que revalidará los estudios de jóvenes que hayan sido repatriados de la Unión Americana y que hayan realizado estudios de educación superior, parciales o completos, en aquel país; además de que permitirá la inscripción sin examen previo y les entregará una beca mensual para que sigan estudiando.



De esta manera, quienes obtengan la revalidación parcial de sus estudios se podrán inscribir en las carreras afines a la suya que imparte el IPN, o a las escuelas a las que éste les haya otorgado el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, “salvo que el cupo no lo permita”, señaló el instituto.



Los jóvenes a quienes el Politécnico les asigne un lugar recibirán una beca de dos mil 400 pesos mensuales durante un año, para mantenerla, el becario deberá aprobar con promedio mínimo de 8 todas las asignaturas a las que se inscribió, “le será cancelada o negada en caso de que alguno de los datos proporcionados sea falso”, especificó la casa de estudios.



El Consejo General Consultivo del Politécnico, aprobó que a través del programa temporal “Educación Sin Fronteras”, el instituto expedirá certificados, títulos o grados académicos a los jóvenes de origen mexicano con estudios parciales o totales realizados durante su permanencia en Estados Unidos, sin necesidad de que las actas de nacimiento u otros documentos presenten su apostille o legalización.



“El Instituto verificará la información de los documentos presentados por medios electrónicos y realizará las traducciones al español de los mismos para dictaminar, en cinco días hábiles, si procede la revalidación de estudios”, señaló el IPN.