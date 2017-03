Llaman a no confundir diplomacia con debilidad

AGENCIA REFORMA | Silvia Garduño. Ciudad de México Publicada el

En comparecencia ante senadores, el Canciller Luis Videgaray afirmó que la postura del presidente Enrique Peña Nieto y su Gabinete frente a la de Estados Unidos ha sido clara, firme, inteligente y oportuna.

“Que no se confundan las buenas formas de la democracia y de la diplomacia con la falta de firmeza. Que no se confunda la prudencia con falta de claridad. Que no se confunda la falta de estridencia con la falta de estrategia.

“El Presidente y su Gobierno enfrentan el reto histórico con claridad de miras y con claridad de estrategia”, puntualizó.

En respuesta a cuestionamientos de senadores, el Canciller señaló que, en todo caso, la falta de claridad proviene de sus contrapartes en EU.

En ese sentido, dijo, más que fijarse en los dichos, México observa los hechos y responderá con contundencia.

Además presentó ante senadores los resultados de la visita que realizaron los secretarios estadounidenses Rex Tillerson y John Kelly al País la semana pasada, y destacó que México fue firme en los puntos que no son negociables.

Aseguró que un elemento fundamental de cualquier negociación es establecer límites claros, y en ese sentido, se explicó a los funcionarios que México no tolerará la extraterritorialidad de los decretos del Ejecutivo de Estados Unidos.

“Por ejemplo, el posible envío a México de deportados de otras nacionalidades. México es solidario, pero no tiene porqué y no recibirá deportaciones que vengan de EU que no sean mexicanos, y así se los hemos hecho saber a nuestros interlocutores”, expresó.

El senador Héctor Larios, del PAN, pidió a Videgaray que solicite al Gobierno de Donald Trump información sobre qué partes del TLC quieren modificar, ya que nadie sabe sobre esto y, mientras tanto, México abona a la incertidumbre.

Une causa migrante a Iglesia y Estado

El Gobierno federal, la Iglesia católica y las asociaciones evangélicas trabajan para atender a los connacionales que pueden ser repatriados, afirmó el director general de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Manuel Díaz León.

El funcionario explicó que el plan se está trabajando con la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Segob.

“Por su puesto que se está aceptando esa ayuda (que brindan las iglesias). Se aceptará y se usará seguramente”, expuso tras participar en el coloquio Libertad Religiosa y Estado Laico en México: alcances y retos (1992- 2017).

Agregó que la Iglesia católica abrirá sus templos y brindará apoyo en centros de atención a migrantes en EU y México.

En tanto, asociaciones evangélicas abrirán 20 mil templos para apoyo a migrantes que se encuentran en EU.

“En eso están precisamente: en saber cuáles van a ser los procedimientos y qué tantos repatriados se van a poder recibir o se darán de EU para acá.

Sostuvo que la Segob prepara albergues y estancias migratorias para recibir a los repatriados.