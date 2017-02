México no aceptará aranceles en TLC, reitera Videgaray

EL UNIVERSAL | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Durante su comparecencia en el Senado, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray, aseguró que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) “México no habrá de aceptar aranceles o cuotas” por parte de Estados Unidos.



Sin embargo, aclaró que no hay ningún tipo de negociaciones en materia comercial, pues se realizará un periodo de consultas en el país.



Respecto a los Derechos Humanos, Videgaray reiteró que en caso de que no se respeten los DH de los mexicanos en EU, México acudirá ante instancias internacionales para defender a los connacionales.



Ante el pleno, Videagray insistió en que “México no cree en los muros, México aspira a una frontera funcional y moderna”.