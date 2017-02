Rechaza Margarita Zavala compararse con los Obama

EL UNIVERSAL | Ciudad de México Publicada el

Margarita Zavala, quien busca ser la candidata presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) en el 2018 y esposa del ex presidente Felipe Calderón, rechazó que haya comparado su matrimonio con el de Barack y Michelle Obama.



"La información que circula sobre una supuesta comparación con los Obama es falsa. En ningún momento hice referencia a ellos en mi discurso", señaló esta mañana de martes en sus redes sociales.



En su columna “Serpientes y Escaleras” en EL UNIVERSAL, Salvador García Soto escribe que la panista cambió de look y de estrategia rumbo a las elecciones.



García Soto escribe: "La señora Zavala ya no reniega ni oculta el apoyo de su esposo Felipe Calderón —por lo demás siempre detrás de su proyecto— y ahora intenta convertirlo en un activo de su campaña al presentarlo como un 'ex presidente querido y aceptado por los mexicanos'.



"Así se explica que la aspirante panista se comparara a ella y a su esposo 'con los Obama en Estados Unidos' al decir que igual que al matrimonio con el que tiene una cercana relación política, a ella y a Calderón también los extrañan los mexicanos. 'Cuando Felipe y yo caminamos, nos dicen ‘los extrañamos’ y yo me acuerdo de ustedes, allá afuera los extrañan, México los extraña, una situación muy parecida a la que viven los Obama en Estados Unidos', aseguró la señora Zavala de Calderón".



Ayer lunes, el ex presidente Felipe Calderón anunció que donará su pensión a niños con cáncer. Luego de ello, Andrés Manuel López Obrador, el líder de Morena, criticó la donación, lo que desató una serie de acusaciones con el michoacano.