Le pone 10 a su Presidencia

AGENCIA REFORMA | Ciudad de México Publicada el

El presidente Trump se calificó, en entrevista en el programa Fox and Friends, con una A (sobresaliente) por su Presidencia hasta ahora.

“Creo que he hecho grandes cosas, pero creo que, mi equipo y yo no lo hemos explicado lo suficientemente bien al público estadounidense”, dijo.

“Creo que tengo una A en términos de lo que realmente he hecho, pero en cuanto a la comunicación, me doy una C (aprobado) o una C+”.

“Cuando veo historias sobre que Donald Trump no ha llenado centenares de puestos (de funcionarios públicos en agencias clave), eso es porque, en muchos casos, no queremos llenar esos puestos”, indicó.

El Presidente dijo que Fox and Friends es uno de sus programas favoritos, y aseguró que su predecesor, Barack Obama, está tras las filtraciones y protestas contra él, aunque reconoció que tiene un problema transmitiendo su mensaje.

“Creo que el Presidente Obama está tras ellas, su gente está sin duda detrás”.

Además, aseguró que tienen algunas ideas sobre quién o quiénes filtran información a la prensa sobre el funcionamiento de la nueva Casa Blanca o de algunas agencias del Gobierno, y reiteró que aún tienen a gente de otros Gobiernos, de otras Administraciones.

Los aliados del Presidente esperan que el discurso de anoche le ayude a superar los problemas y tropiezos sufridos en poco más de un mes que lleva en la posición.

Sus asesores dicen que le servirá para exhibir los avances en el cumplimiento de sus promesas de campaña, como retirar a EU del TPP, y para delinear la estrategia para futuros temas como el cuidado médico y el gasto en infraestructura.