Beneficios y peligros del aguacate

El aguacate es la fruta más popular en el mundo, y está llena de vitaminas, minerales y grasas saludables. Aunque no es aconsejable que sea consumida por todo tipo de personas.



En entrevista para el diario Haaretz, la doctora dio recomendaciones de consumo.



"Se basan en la energía de los alimentos e incluyen aspectos más profundos de calor, frío, sequedad y humedad", explicó Mira Niazov, una de las mejores terapeutas de Israel.



Agregó que no se aconseja su consumo para enfermos de cáncer ya que su humedad proviene de una fuente muy grasa y espesa.



"El aguacate no está recomendado para las personas con acné, sinusitis o cualquier otros síntomas supurantes", advirtió la especialista.

Dentro de los beneficios existen:



1. La reparación del cabello debido a la gran cantidad de grasa que contiene.



2. Saludable para la vista



3. Contiene vitamina E que ayuda a revitalizar la piel.