Cosecha Techie

La línea que separaba a dos industrias aparentemente lejanas, agrícola y tecnológica, se difumina con gadgets para el cultivo de plantas y hortalizas en casa.

“La jardinería ha sido subdesarrollada en México debido al hecho de que el país está altamente urbanizado, con muchos ciudadanos urbanos viviendo en departamentos”, dice Euromonitor en el estudio “Jardinería en México”.

La misma agencia señala que los jardines verticales y los huertos de azotea serán una tendencia en el País durante los próximos años.

Por el momento, empresas como Click & Grow y Parrot han lanzado gadgets para el huerto urbano inteligente, mientras que otras han surgido con la promesa de ofrecer sistemas de cultivo automatizado para este año.

Sólo conéctalo

Con el sistema hidropónico Smart Herb Garden, de Click & Grow, sólo necesitas sembrar las semillas, ponerles agua una vez y conectarlo a la corriente eléctrica.

$1,600 en línea

Simbiosis

El sistema Water Garden, de Back To The Roots, no sólo sirve como maceta hidropónica: también como pecera. De hecho, el pez genera micronutrientes para las plantas, mientras que las raíces purifican el agua.

$2,100 en línea

Parrot Pot

Por medio de Bluetooth, la Parrot Pot informa al celular la iluminación, temperatura, nivel de fertilización de la tierra y el agua restante en su tanque

para regar automáticamente la planta.

Dls. 150 en línea

Bajo control

Una vez conectado a tu red WiFi, Rachio Smart Sprinkler riega tus plantas de acuerdo a un algoritmo de irrigación. Además, desde su app móvil se informa y sincroniza con el clima local para no gastar agua si llovió.

Dls. 193 en línea

Minihuerto

Miracle-Gro AeroGarden Ultra tiene una lámpara LED automática que ilumina los cultivos para incentivar su crecimiento, y un panel LCD que recuerda cuándo añadir más agua o nutrientes.

$8,920 en línea

Sé verde y paga menos impuestos

El Gobierno de la Ciudad de México ofrece incentivos fiscales a los propietarios de construcciones verdes. Puedes obtener 25 por ciento de descuento del impuesto predial si al menos un tercio de tu propiedad tiene áreas verdes o árboles, o 10 por ciento si instalas una azotea verde en tu casa. Consulta los requisitos en reforma.com/casaverde.