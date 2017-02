¡Día monstruoso!

AGENCIA REFORMA Publicada el

El lunes fue el día Pokémon, ¿ya pensaste cómo celebrarlo? Aquí hay una lista de opciones que puedes capturar para ser siempre el mejor...mejor que nadie más.







¡Hay que atraparlos!



Pokémon Go Plus es un gadget que te ayudará a completar el pokédex del popular juego para dispositivos móviles, Pokémon Go. Mediante led y vibraciones te notifica cuando hay un Pokémon salvaje, ¡sin tener que mirar tu celular!



$1,300 en tiendas departamentales







Como en los viejos tiempos



Si eres de la vieja escuela y quieres revivir las aventuras de Red, el protagonista de las primeras aventuras de GameBoy, el Box Set de Pokémon Adventures cuenta con los 7 capítulos del manga.



$709 en línea.







Adorna tu base secreta



Ya sea Cyndaquil, Snorlax o Greninja, hay diferentes peluches de los monstruos de bolsillo que puedes capturar para tu cuarto, oficina o incluso para darle un toque Pokémon a tu auto. También puedes regalarlos a tus amigos entrenadores.



Desde $550 en tiendas de video juegos.







Colecciónalos





Si sólo has jugado los video juegos, dale una oportunidad al juego de cartas de la franquicia y adquiere el Trainer Kit de Pikachu LIbre y Suicune, que incluye 2 decks con 30 cartas de la serie XY.



$250 en línea







Siente el poder





El Anillo Z es un brazalete que puedes sincronizar con los juegos Sol y Luna de 3DS para tener una experiencia 4D al utilizar los nuevos movimientos Z.



$700 en línea.





Viste el amarillo



Muestra a todos tu maestría con diferentes diseños de playeras oficiales de Pikachu y los iniciales de Kanto.



Desde $117 pesos en línea.