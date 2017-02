¡Mujeres a la programación!

EL UNIVERSAL | Ciudad de México Publicada el

Con la finalidad de impulsar el empoderamiento de la mujer, creadores de Caffeine Labs Hacker School, en Culiacán, Sinaloa, anunciaron la convocatoria para el primer curso de programación dirigido a amas de casa.



Las alumnas no requieren tener conocimiento alguno en computación, solo ganas de aprender y emprender, afirmaron los organizadores.



El creador de esa escuela, Fernando Gallardo Galaviz, explicó que el proyecto de Hacker School buscaba enseñar programación web y de aplicaciones móviles a estudiantes de las carreras de informática y sistemas computacionales, ahora, la idea es que los jóvenes reproduzcan a más personas todo el conocimiento adquirido a lo largo de los programas que cursaron durante tres y seis meses.



“A los jóvenes les damos todas las herramientas de punta, y después les conseguimos empleo de medio tiempo en las empresas de la industria tecnológica. Casi todos son estudiantes del Instituto Tecnológico de Culiacán (ITC) —que forma parte de Tecnológico Nacional de México (Tecnm)—. Tenemos 25 chavos y estamos por abrir 15 lugares más”, comentó.



Como un proyecto ambicioso de la asociación civil Tomato Valley y la Caffeine Lab Hacker School, se encuentra un proyecto de capacitación para amas de casa, cuya convocatoria será lanzada en breve.



“Buscamos enseñar a programar a amas de casa”, anunció Gallardo Galaviz.



Lamentó que Sinaloa aún sea considerada una entidad machista. Se añade el hecho de que muchas mujeres dedican el por 100% de su tiempo a las labores del hogar, y pese a que representa un arduo trabajo, no genera ingresos.



Fernando Gallardo Galaviz, creador del proyecto, dijo que “se viene una situación económica muy difícil, y desde casa es posible producir. Hay muchos trabajos de programación que se suben a una plataforma y la persona puede escoger con base en sus conocimientos y capacidad qué proyecto hace y qué no y se le paga por el proyecto que haga”.



Economía del conocimiento



La convocatoria será lanzada próximamente y capacitará a 10 mujeres durante este mes. Las clases se impartirán durante ocho sábados en la Caffeine Lab Hacker School y pueden acudir mujeres con cero conocimientos en computación.



“La economía del conocimiento... Debe valer más lo que sabes que tu esfuerzo físico. Si logramos que estas amas de casa hagan su primer programa en estas ocho semanas, estarás reventando como 10 tabúes”, enfatizó.



El proyecto busca que amas de casa puedan incluso buscar programadores para el desarrollo de una aplicación que permita resolver la necesidad que ellas mismas planteen.



“No es necesario que las alumnas sepan algo de computación, les enseñaremos desde cero. Tampoco necesitamos que la aplicación que desarrollen con nosotros sea un exitazo, sino que se animen a emprender”, comentó.



El joven creativo no descartó que de las clases a amas de casa surja alguna emprendedora que desee poner en marcha alguna aplicación apoyándose de desarrolladores tecnológicos y nazca así una nueva empresa.



Fernando Gallardo señaló que en Sinaloa se requiere abrir la puerta a la tecnología, pues aún se adquiere tecnología por moda y no por la utilidad.



“Necesitamos dejar de ser malinchistas: Nueva York sí desarrolla gran tecnología, pero nosotros también. También los gobiernos tienen que ver con la combinación de academia e iniciativa privada”, recordó.