Protestan policías

OSCAR ORTEGA GARCÍA | COMONFORT, GTO Publicada el

Elementos de la Policía Municipal de Comonfort se manifestaron el martes en contra de la administración municipal porque no cuentan con equipo básico para trabajar y no tienen seguro de vida.



Aunque los elementos no descuidaron sus labores en las calles y al interior de la corporación, comentaron que si las autoridades no atienden sus necesidades van a parar labores la mañana del viernes.



Los oficiales del turno que salió la mañana del martes, quienes solicitaron no mencionar sus nombres, informaron a los medios de comunicación sobre sus inconformidades.



A decir de los oficiales una de sus principales quejas es que las familias de sus compañeros Juan Manuel Rojas, quien murió en un enfrentamiento en noviembre y el asesinato del comandante Miguel Ángel López Mondragón, no recibieron apoyo por parte de un seguro de vida que marca la ley.