Edith Márquez y Ana Bárbara compartirán escenario

La política migratoria impuesta por el gobierno de Donald Trump no sólo han afectado a millones de mexicanos indocumentados, también ha repercutido en cantantes como Ana Bárbara.



La cantante, quien estos días se encuentra promocionando su espectáculo “Par de reinas” —en el que une su voz a la de Edith Márquez— explicó en conferencia de prensa que el actual gobierno estadounidense ha hecho que su trabajo se dificulte.



Esto debido a que la embajada de Estados Unidos le ha negado las visas a muchos de sus músicos y colaboradores —entre ellos su asistente personal— con los que ella trabaja cuando viaja a aquel país.



“Ha sido todo un problema, ya que a mi gente, personal que durante cuatro años ha trabajado conmigo, le negaron la visa. Para mí todo esto ha sido difícil porque me dijeron eso cuando los papeles están en regla y de verdad es complicado porque tengo este proyecto y afecta toda mi logística”, explicó la grupera.



El problema al que ahora se enfrenta la Ana Bárbara es que las fechas que tendrá en Estados Unidos ya están pactadas y no ir le ocasionaría un problema, por lo que está buscando la forma de resolver el problema de la mejor manera.



“Aún no sé qué va a pasar pero algo tendré que hacer, de alguna manera lo tendré que solucionar, pero no me voy a quedar con esa mala vibra, pensando que mi gente no se va a poder ir conmigo”, detalló.



Mientras tanto el tour de esta dupla de cantantes comenzará el próximo 21 de abril en el palenque de la Feria de Puebla y hasta el momento ya tienen aseguradas 10 fechas juntas.



Por su parte Edith Márquez desecha la posibilidad de problemas futuros entre ambas pues, aseguró, además de admirarse mutuamente, han planeado este espectáculo con detenimiento con la finalidad de que sobre el escenario ambas se luzcan.



“Siempre la he admirado y la respeto muchísimo a pesar de que no nos conocíamos personalmente antes. Desde que nos juntamos para planear el show no hemos tenido ningún problema en cuestión de nada. Haremos un recorrido desde los temas románticos, baladas, banda y no podríamos dejar de interpretar nuestras canciones rancheras acompañadas del mariachi”, añadió.