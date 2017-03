Disney presenta en serie animada beso entre parejas del mismo sexo

EL UNIVERSAL Publicada el

En un capítulo de la serie de Disney "Star vs. the Forces of Evil" ("Star contra las Fuerzas del Mal"), se mostró una escena en la que el amor fluyó sin importar las preferencias sexuales.



En el capítulo 39 de la segunda temporada de la serie animada, varias parejas de diferentes géneros se contagian del romanticismo de la canción "Just Friends" que interpreta una boy band, al tiempo que demuestran su amor con un beso.



Dicha escena ha sido bien vista y aplaudida por la comunidad LGBTI, así como por activistas en contra de la discriminación.



Anteriormente, Disney incluyó una pareja gay en la serie de dibujos animados "Gravity Falls" y tiempo atrás, en "¡Buena suerte, Charlie!".