Pide Morena quitar cargo a Landeros

YAJAIRA GASCA Publicada el

El Comité Estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) solicitó al Congreso del Estado retirar la representación del partido al diputado David Alejandro Landeros.



“Se ha comunicado a la Secretaría General del Congreso del Estado que existe un procedimiento sancionador en contra del C. David Alejandro Landeros bajo el expediente CNHJ-GTO-064/17, y que derivado de ese proceso se dictó una medida cautelar consistente en la suspensión de sus derechos partidarios”, dice el documento.



La justificación



El boletín firmado por el secretario de Comunicación de Morena en el Estado, Cuauhtémoc Becerra González, dice que por este motivo se solicitó al Poder Legislativo que se retire la representación parlamentaria.



“En MORENA no se toleran acciones contrarias a nuestros documentos básicos. Tenemos tres principios que nos guían: No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.



Hace dos semanas se filtró un audio a medios de comunicación en el que el diputado de Morena denunciaba desvío de recursos de parte de sus asesores y presiones de la dirigencia estatal para dejar el cargo.