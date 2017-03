Renuncia tesorero a gobierno municipal

SAÚL CASTRO Publicada el

El Tesorero Municipal, Juan García Salinas, se unió a la lista de 10 funcionarios que dejan su cargo de la actual Administración que encabeza Édgar Castro Cerrillo, ya sea por propia voluntad o por presiones del Órgano de Gobierno.



Sin profundizar de la salida del ex funcionario, el alcalde Édgar Castro Cerrillo, confirmó la noticia, “la decisión del Tesorero fue por motivos personales. Una situación que respeto, y no tengo mayores comentarios”.



Detalló que por el momento se queda como encargada de la Tesorería Municipal, la directora de Ingresos, Alejandra Torres Morales, pero sin dejar su cargo.



Castro Cerrillo mencionó que en los próximos días estará poniendo en consideración del Pleno del Ayuntamiento, quién ocuparía el cargo de Tesorero Municipal.



Cumplió con el cargo



El ex Tesorero, Juan García Salinas, dijo que “es muy personal el motivo y esperando aportar mi experiencia, mi conocimiento en otros ámbitos”, confirmó.



Señaló que en la Tesorería Municipal no hay pendientes, y que la Administración sigue en marcha y que ningún proyecto importante se quedó sin atender.