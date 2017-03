Enrique Cossio sale del PAN

REDACCIÓN | Irapuato, Gto. Publicada el

Enrique Cossio Vargas anunció la mañana de este miércoles su salida del Partido Acción Nacional (PAN), esto con la intención de convertirse en candidato independiente en las próximas elecciones a realizarse en 2018, de la cual refirió no dará más información hasta que el tiempo llegue.



Señaló que las condiciones de los partidos políticos actualmente no cumplen con lo que los ciudadanos necesitan por lo que refirió ya no desea rendir cuentas a ningún partido político, sino a los ciudadanos.



Añadió que la decisión de renunciar fue tomada a principios de año, la cual ya fue entregada al partido de manera formal el pasado 3 de febrero.



Cossio Vargas se desempeñó como secretario particular de Sixto Zetina Soto, al inicio de su administración en 2013 y fue militante 6 años de este partido.