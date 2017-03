Hombres a prueba de balas

REDACCIÓN | Juan José Rodríguez Publicada el

Mi abuela todos los días repite la misma queja: de tantos hijos que tuvo ninguno le resultó maricón. Y entiendo por qué se lamenta. Mis tíos son tipos rudos, dueños de estruendosos gestos y voces marciales que no dejan la menor duda de su hombría y su desapego a la vida humana. Son hombres de miradas de acero y de oficios que no podrían ser menos viriles. Mí tio Elisandro y mi tío José conducen camiones de carga por la sierra más peligrosa de Sinaloa, aun incluso a través de las nevadas más fuertes y, el más joven de todos ellos, opera una máquina excavadora en la Mina de El Encanto desde los diecisiete años. Los hermanos que ya no viven en el pueblo son taxistas, jefes de talleres y el más grande, el tío Víctor, es un alcohólico consumado con tres matrimonios y una jovencita de veintiún años que no se le despega.

Por estos rumbos y por estos pueblos, casi no hay homosexuales. Mis tíos dicen que por eso llueve todos los días. Cuando se requiere de algún jotito para decorar alguna casa, montar una pastorela o peinar a las muchachas para una boda de postín, es necesario importarlos desde la Villa de San Sebastián y mis tíos desde ese momento se ponen de malas. A pesar de que muy a su manera han sido buenos hijos, mi abuela maldice su destino cada día a la hora del café.

-¿Por qué Dios no me bendijo con un hijo maricón? Los jotos son buenos hijos y quieren mucho a sus madres y las protegen. ¡No entiendo por qué el Señor no me mandó a mí uno para que me cuidara en mi vejez y me acompañara en mi soledad!

Mi abuela Choni enviudó muy joven. Se casó a los quince años, al modo de las mujeres de su tiempo, con un gambusino ya viudo que se retiró al final a una carpintería. El abuelo murió años después, luego de una caída de un caballo y mi abuela salió adelante con siete hijos agrestes y cuatro mujeres, entre ellas mi madre. Solo tres viven en el pueblo y los demás vienen a visitarla al menos una vez al mes, acompañados de sus esposas y traviesos hijos que arruinan los helechos, las enredaderas y vuelcan más de un tiesto con flores. Como mis tíos son gente hosca, no expresan su cariño con mucha efusividad, pero siempre la bromean con saña y le dan generosas cantidades de dinero, las cuales les son entregadas discretamente a través de los nietos a quienes, al parecer, sí se les permite acceder a la ternura. Que los niños entreguen el billete enrollado tal vez es una manera de sembrar una semilla para la futura vejez de mis tíos.

Además, ésa es su manera de decirle que la quieren.

-No se enoje, doña Choni -dice mi tío Elisandro, que es el más ácido con ella y siempre la riñe tuteándola, sobre todo cuando se emborracha-: un hijo maricón no te hace falta. Tuviste buenos varones que supieron defenderte de la vida. ¿Qué más quieres?

Mientras lo dice, toma asiento en el quicio de la puerta, donde más fresco se está, y da un sorbo a su vaso de aguardiente. Ella le contesta mientras espanta a las gallinas que invaden su jardín y estampa un puñado de masa en la jaula del perico que tiene la misma edad que yo.

-Sí, pero yo hubiera querido un hijo que estuviera conmigo y me ayudara a regar las plantas, a preparar mantecadas y me acompañara a misa, así como el hijo de Candelaria, que hasta la toma del brazo cuando salen a la plazuela.

Mis tíos no dejaron a mi abuela casarse por segunda vez. Cuando ella pudo hacerlo ellos ya eran mayores y se opusieron firmemente, celosos de la memoria del padre. Ahora, a sus setenta años, confiesan ante sus mujeres –nunca ante ella- que demasiado tarde comprenden el grave error que cometieron. Pero mi abuela está llena de vida: madruga para darle de comer a los cerdos, prepara el fogón y la leña con prontitud y luego sale a caminar, tal como le recomendó el doctor, y llega hasta el panteón viejo, donde mi abuelo yace en a la sombra de un frondoso ébano.

Alguna vez, le han conseguido una dama de compañía: jovencitas que pasan un tiempo en su casa o señoras con maridos de viaje o detenidos por la justicia, pero ella no las soporta. De las jóvenes se queja que escuchan muy fuerte la radio y de las señoras dicen que son inútiles para la vida doméstica. Prefiere su soledad, acompañada de la visita de las dos nueras que viven en el pueblo y son expertas en lidiarla. Mi abuela siempre lamenta la ausencia de un hijo homosexual.

Esa petición es la que más molesta a mi tío Elisandro, que tiene ya varios meses viviendo en su casa, desde que mi tía Lourdes se enfadó de aguantarle sus borracheras. Este tío siempre ha sido bien hablador y es el más viril y buscapleitos. Cuando Erasmo, el mariconcete que tanto menciona mi abuela, apareció acuchillado en un hotel a las afueras de la ciudad, mi tío no disimuló su alegría.

-¿Ya viste, Choni, de la que te libraste? Ahorita estuviéramos velando al muchacho y tú no te darías abasto con tantas condolencias... Candelaria se la pasa bien triste, llore y llore. iDa gracias al Señor que todos tus hijos salieron bragados y buenos para los chingazos! ¡A nosotros nadie nos falta el respeto ni nos pone la mano encima!

Mi abuela no respondió nada, pero siguió en sus quehaceres ignorando a mi tío, cosa que sabiamente hace porque él cuando se emborracha puede hablar durante horas, aunque nadie le conteste sus reclamos y elaboradas teorías, caminando por los corredores hasta quedarse dormido en alguna mecedora del pasillo o de plano junto al gallinero. Siempre terminan así sus monólogos. Mi tío no sabe que hay maricones que pueden ser más valientes que muchos habladores como él. Hay homosexuales que son hombres a prueba de balas.

Continuará...

Juan José Rodríguez (Mazatlán, 1970), cuentista y novelista ganador del Premio Nacional del cuento Gilberto Owen, 2002 por Los hombres del Ave María; y del Mazatlán de Literatura en 2004, por la novela Mi nombre es Casablanca.

