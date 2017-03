Los elefantes le temen a las hormigas

REDACCIÓN | Jorge Alberto Bojalil Soto Publicada el

Uno de los multicontados chistes del tal Pepito, Jaimito en otros lares; se refiere a la tarea en la cual él tenía que estudiar varios animales, cinco o seis, no sé con certeza; pero el muy flojo no podía echar al lodo todo eso de su fama ni obligarse a hacer esfuerzos aún mayores, mucho menos podría arriesgarse a perder el trono de ser el más burro del salón; por ello sólo se dignó en aprender lo relativo al elefante. Para su mala suerte resultó que la maestra le preguntó sobre las hormigas. Él, como siempre, hábil con las artimañas, comenzó su exposición diciendo que las hormigas son unos animalitos chiquitos casi diminutos de la familia de los insectos y que había de varios tipos. Esto lo dijo muy apenas y con frecuentes balbuceos; razón simple, porque no había estudiado casi nada y por lo tanto mucho menos iba a saber que eran insectos eusociales, del orden de los himenópteros, evolucionados de un primitivo tipo de avispa que habitaba la tierra a mediados del cretáceo, 130 millones de años ha. Eso no lo expuso ni de chiste; pero lo que sí afirmó muy confiado y con aspavientos de gloria fue que esa especie era muy temida por el elefante. A partir de allí ocurrió que se soltó hablando sólo sobre los paquidermos. A partir de entonces, las hormigas quedaron omitidas para nunca volver a la palestra.

He de confesarles que a mí de niño nunca un olor me impacto de tal manera que me haya producido sensaciones dignas de narrarse, ni tampoco el tacto me convirtió en víctima de alguna jugarreta, pues no experimenté ningún efecto positivo o negativo que fuera merecedor acaso de evocarse; lo que sí me ocurrió fue que al tratar de hacer memoria con aquello de las fragancias y los tientos me hizo que recordara dos aspectos; una emanación y algo que me provocó desmayo aunado a variados efectos, entre ellos un momentáneo roce extraño de mis manos y mi piel que me hormigueaban al momento de tocar cualquier objeto.

El primero fue que muy niño, una vez olí algo, no sé si cloroformo, éter químico o algún menjurje de esos, el caso es que me produjo mareos, breves síntomas de picor en la garganta y, sobre todo en el cerebro y disgeusia en la boca cambiándome sabores, además de molestias por la rinorrea que me ocasionó picor y escozor en la nariz. Por otro lado, una vez jugando con mi papá y hermanos con una pelota en un jardín pequeño en la deportiva del DF, de repente ante una circunstancia cómica del juego me desvanecí, azorando a todos, hasta que desperté después de un breve lapso rodeado por mis familiares afanados en tratar de revivirme.

Una situación común con este par de experiencias fue que tanto con el químico como con el desvanecimiento producido por el juego con claridad sentí en mi cerebro, en ambas ocasiones, el revoloteo de espirales; con el mareo del líquido viví una espiral que crecía a lo largo de su eje con inicio desde un punto en mi cerebro expandiéndose hacia afuera y con el desmayo ocurrió lo opuesto, la espiral decrecía en su eje hacia el interior. He de narrarles que la segunda experiencia fue más intensa e introspectiva comparada con la primera; suceso que considero afortunado porque, especulo, tal vez me hubiese aficionado al ensayo de esos químicos.

Este par de situaciones contribuyeron a que en mí fuera surgiendo una pasión por la espiral, amor que ha crecido con el tiempo al descubrirla en sus múltiples manifestaciones en la naturaleza, en las matemáticas, verbigracia el número de Fibonacci; en la arquitectura, en el dibujo, en los procesos de la ciencias y de la vida, en la política y también en la filosofía, por ejemplo, la hermosa espiral dialéctica que tanto nos explica. Este amor espiralidoso ha contribuido mucho a mi comprensión de la realidad y mis saberes, con una sola excepción en sus aportes: la risa.

Sí, también debo evitar la segunda experiencia que les he contado en lo que tiene que ver con mi regocijo y sonoras carcajadas. El acontecimiento de la deportiva se repitió integro en una segunda ocasión en el patio de recreo de la primaria, y en otra postrera vez ya de joven cerca de mi casa al estar en pleno cotorreo con amigos. La diferencia es que en esta última vivencia ya sabía lo que me acontecía.

Después de mi primer desmayo nada indagué, pero al segundo averigüé causas, un tío mío, doctor, dio la explicación científica: Fue la risa, te ríes tan intenso que obstruyes al oxígeno que va a tu cerebro y desmayas.

Ahora cada que empiezo a carcajearme debo reprimirme o aspirar todo el aire que más pueda para no desvanecerme, eso lo comprobé con éxito en el último suceso. No puedo reír a mis anchas, esto no me hace infeliz, pero este acercamiento moribundo me ha dado otras ideas. Por ejemplo, la de aproximarme a la muerte sin morir para delatar a los charlatanes de la luz en el túnel de la muerte. He pensado tres caminos, uno casi morirme de la risa, pero no podría tener el control preciso del experimento; otro con la temperatura, pero ésto es inviable; y el tercero lo he llamado la gravedad de la muerte. Es decir, sometiéndome a gravedades mayores a 3g, tres veces la de la tierra, que sí se pueden controlar; ya les contaré.