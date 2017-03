Se impacta tráiler con tren

REDACCIÓN | Irapuato, Gto. Publicada el





Un accidente se registró sobre la carretera federal Irapuato-Cuerámaro circulaba un tráiler blanco el cual llevaba un remolque repleto de pacas de alimento para ganado.



Al llegar al cruce de Estación Joaquín le quiso ganar el paso al tren sin embargo no lo logró y este lo chocó.



Tras el impacto, la cabina de dicho tráiler quedó totalmente destrozada.



Mientras que su conductor resultó totalmente ileso, afirmaron testigos.



Luego del percance, el tren siguió su camino, dejando totalmente destrozada la cabina.



Por fortuna la plataforma no sufrió algún golpe, de lo contrario hubiera quedado la carga tirada.



Tras lo ocurrido, elementos de Policía Municipal de Abasolo, socorristas de la Cruz Roja, del Ejército Mexicano y policías federales encontraron el percance.



A fin de que la carretera no se congestionara, de immediqto comenzaron a agilizar el tráfico.



En cuestión de minutos llegó personal de la empresa transportista, quienes con un montacargas y varias cadenas, comenzaron a zafar lo que quedó de cabina la cual quedó atada al remolque.



Fueron varias horas las que los distintos elementos estuvieron trabajando para poder sacar la unidad y liberar la circulación.



Luego de que el chofer sacó sus cosas de la cabina, está fue sacada de una pequeña zanja mediante una grúa.