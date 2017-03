Califica Tri Sub 20 al Mundial Corea 2017

EL UNIVERSAL Publicada el

La selección Mexicana de Futbol Sub 20 consiguió la tarde de este miércoles su pase al mundial de la especialidad Corea 2017 tras golear 6-1 a su similar de El Salvador en el estadio Nacional.



El premundial Sub 20 otorga cuatro boletos al área de Concacaf. Para la segunda ronda del torneo se formaron dos grupos de tres equipos, los primeros dos de cada sector avanzan al mundial y el líder juega la final.



En su grupo, México suma tres puntos con seis goles a favor. Estados Unidos (3 puntos) y El Salvador definirán el viernes el otro boleto. El próximo viernes 3 de marzo, estadounidenses y salvadoreños se enfrentarán para definir el otro boleto a la justa mundialista, así como también, para saber quién jugará la final del certamen a celebrarse el domingo 5 de marzo. México deberá esperar dicho resultado para saber si podrá defender el título por cuarta vez consecutiva.



El otro grupo está formado por Panamá Honduras y Costa Rica



Desde el inicio del partido, el cuadro mexicano hizo más que el rival, se plantó con mayor firmeza en el campo del Nacional y poco a poco se metía a territorio salvadoreño.



Tras un par de disparos a puerta, finalmente cayó la primera anotación a favor de México. Al 10’, Uriel Antuna sacó un disparo desde fuera del área sorprendiendo al arquero.



Cinco minutos después, al 15’, de nueva cuenta apareció el jugador de Santos Laguna, Antuna, quien conectó un testarazo tras un servicio por derecha de Diego Cortés firmando el segundo.



Un par de minutos después, al 17’, llegó el tercero gracias a un autogol de Walter Chiguila.



Las tres anotaciones sin duda le brindaron seguridad al equipo mexicano; sin embargo, el ritmo fue disminuyendo y El Salvador intentó meterse al área Azteca.



Minuto 28. El árbitro decretó la pena máxima a favor de La Selecta; Roberto Domínguez se dispuso a tirar, pero el guardameta José Hernández se tendió a su izquierda deteniendo el disparo.



El cuarto tanto se registró al 32’, obra de Eduardo Aguirre que llegó a empujar un centro por derecha de Ronaldo Cisneros.



Se agotó la primera mitad y con una amplia ventaja de cuatro goles por cero, México se marchó al descanso.



La parte complementaria dio inicio y El Salvador fue quien reanudó con más presencia en el área rival; no obstante, no lograba descontar.



Conforme transcurrían los minutos, México volvió a ser dominador del encuentro, tejiendo interesantes jugadas en conjunto. Al 60’, el marcador no se movía.



Al 65’, El Salvador finalmente logró descontar luego de un cobro de tiro libre por parte de Fernando Castillo.



La escuadra salvadoreña fue quien más oportunidades creaba a lo largo del final del cotejo, pero la zaga mexicana hacía su labor.



Un penal más se marcó, ahora a favor de México. Ronaldo Cisneros fue quien cobró al 77’ firmando el quinto gol Tricolor.



El sexto llegó al 88’, luego de que Uriel Antuna recortara por derecha y mandara a guardar con un disparo de media distancia.



Con un contundente marcador de seis goles por uno, México obtuvo su pase para la Copa Mundial de la categoría.