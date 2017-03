Alcalde de San Francisco dice que se malinterpretó su discurso

KAREN FRAUSTO Publicada el

El alcalde de San Francisco del Rincón, Ysmael López García, aseguró que se malinterpretó el discurso que dio en la Junta de Enlace en Materia Financiera, en el Congreso del Estado.



El martes habló en nombre de los presidentes municipales de los 46 municipios del estado y solicitó a los diputados legislar en materia penal ante la llegada de paisanos deportados al estado, porque “no toda la gente es trabajadora”.



“Ante el escenario de que no todos lo que vendrán son gente trabajadora, es muy importante destacar que el marco jurídico actual requiere de una adecuación en materia penal”, dijo el Alcalde y empresario.



López García ayer aseguró que esas palabras se malinterpretaron y que la finalidad de sus discurso fue hacer un llamado a las autoridades para trabajar en forjar las condiciones adecuadas para la ciudadanía, y una de las más importantes es la seguridad.



“Se malinterpreta sobre todo porque se vinculan dos cosas”, dijo.



“Ese es el sentido de mi comentario, tenemos que trabajar por darle condiciones a la ciudadanía y garantizar, insisto, la seguridad.



“Estamos ante un escenario donde se han venido flexibilizando tanto las leyes que nos está provocando un serio daño, con independencia de quién venga o quién vaya.



“Se les da mucha garantía a personas que han cometido delitos y es cuando hablamos de que debemos garantizarle a los ciudadanos la seguridad, es un trabajo que debemos de tener en todos los órdenes de Gobierno y los poderes del Estado, porque todos le dejan la carga al Poder Ejecutivo, pero nadie habla del Poder Legislativo o del Poder Judicial”, expresó el Alcalde.



Añadió que al referirse a que no todos son trabajadores, quiso decir que muchos migrantes no regresarán a trabajar, tal es el caso de jóvenes y adultos mayores.