Estadio se va a tiempos extras

CUTBERTO JIMÉNEZ MAYAGOITIA Publicada el

El Tribunal Colegiado aprobó esta mañana aplazar la resolución del amparo por la propiedad del Estadio León.

El Primer Tribunal Colegiado del XVI Circuito considera negar un amparo al Municipio.

“No estamos en capacidad legal suficiente para decidir el asunto” argumentó el magistrado Juan Solórzano argumentó y pidió aplazarlo.

Planteó que no se ha escuchado a propietarios de palcos y plateas y pide reconsidera negativa de amparo.

El magistrado Jorge López Campos defendió que la controversia del Fideicomiso es entre el Municipio y particulares, no con palcohabientes. Explicó que los contratos de palcos y plateas no tienen nada que ver con el derecho de propiedad del Estadio y pidió no aplazar.

El magistrado David del Toro respalda que palcohabientes no son parte del pleito del Estadio León.

Los tres magistrados acuerdan revisar amparos promovidos por palcohabientes hasta este momento y enlistarlo en una siguiente sesión del Tribunal.

Prolongado pleito

Luego de cuatro años de litigio, el 9 de septiembre de 2015 el Tribunal Unitario del Décimo Sexto Circuito del Poder Judicial de la Federación confirmó la sentencia pronunciada el 28 de mayo de 2014 por el Juez Tercero de Distrito en el estado de Guanajuato, en el juicio ordinario mercantil 9/2011, a través de la cual se ordenó al Municipio otorgar la propiedad al fideicomiso “Club Social y Deportivo León, A.C.”.

La sentencia establece que Roberto Zermeño y Héctor González pueden tomar posesión de una superficie de terreno de 60 mil 27 metros cuadrados en el que se encuentra el estadio de futbol, estacionamiento, oficinas y el terreno en el que se construiría el Museo Nacional de la Piel y del Calzado (Munpic).

En una medida de último momento, el Ayuntamiento promovió que la Suprema Corte de Justicia atrajera el estudio del asunto.

Pero la Corte desestimó la solicitud de atracción por “falta de legitimación del solicitante”.

La petición de atracción de un caso por la SCJN debe ser a través del Subprocurador General de la República o por cualquiera de los Ministros de la Corte, y en este caso del litigio por el Estadio León la solicitud la hizo el síndico Luis Ernesto Ayala Torres Tras esta decisión, el asunto volvió al Tribunal Colegiado.