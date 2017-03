Asteriscos

***SISTEMA ANTICORRUPCIÓN



El “Semáforo anticorrupción: Monitoreo de los Sistemas Locales Anticorrupción”, publicado ayer por el IMCO, Transparencia Mexicana y la Coparmex, obliga a Guanajuato a caminar pronto, pero seguro.



***LE PONEN REGULAR



La reforma constitucional que creó en junio 2016 el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) la califican como regular, al igual que la propuesta de Ley del Sistema, que está en etapa de discusión.



***NO SE LA COMPLIQUEN



De acuerdo al estudio la propuesta de Guanajuato prevé la conformación de Sistemas Municipales, los cuales resultan innecesarios y complican operar el SEA. Todo debe implementarse antes del 18 de julio.

***TIC TAC, TIC TAC



Hoy, a las 10 de la mañana, se espera el desenlace final del litigio por la propiedad del Estadio León; bueno, eso será si antes no ocurre un casi milagro.



*FINAL CARDIACO



Los dueños de palcos y plateas podrían cambiar nuevamente el rumbo de este litigio, pues si se da entrada a una de las cientos de solicitudes de amparo que se presentaron ayer, la resolución sobre el también amparo que presentó el Municipio y que se espera se defina hoy tendría que esperar.



*EN PENALES



Lo cierto es que ya no hay muchas opciones y hasta ayer los más pesimistas casi casi daban por perdido el Estadio, pero habrá que esperar a lo que decidan hoy los magistrados, si le dan la razón a Roberto Zermeño y su socio Héctor González o le otorgan el amparo al Municipio.



***PERO QUÉ NECESIDAD...



La mayoría panista en el Ayuntamiento se metió ayer en otra bronca totalmente innecesaria. En la Comisión de Movilidad, que integran los síndicos Luis Ernesto Ayala y Carlos Medina, presidente y secretario de la misma, y como vocal el regidor del PRI, Jesús Vázquez, se votó por rechazar la propuesta del bloque opositor de reconsiderar el alza a la tarifa del transporte público en León.



*PARA QUÉ TANTO PROBLEMA...



La realidad es que todos saben, incluidos los proponentes: Sergio Contreras, Norma López y Salvador Ramírez, que es imposible que la mayoría panista dé marcha atrás al incremento de tarifa, lo que no esperaron es que se atrevieran a madrugarlos en una sesión a la que ni siquiera los convocaron. Ellos no tienen voto en la Comisión de Movilidad, pero habían pedido participar del análisis de su propuesta.



*ESPEREN A DON CHUY



Por eso, la preocupación de Ayala Torres, cuando pasaban de las 8 a.m. de la convocatoria y Vázquez García no llegaba a la sesión, Medina recordó que con dos presentes había quórum, pero lo esperaron. Ya tenían ambos su plan “cocinado”. Al final, los tres dieron carpetazo con el reiterado argumento de que el análisis ya se había hecho en su momento y las condiciones económicas no dejaron otra salida.



*EL MADRUGUETE



Temprano, Contreras Guerrero, del Partido Verde, reclamó su sorpresa de modificar el orden del día para incorporar el tema que ellos subieron al Ayuntamiento. Lamentó que no los dejaran exponer sus argumentos, cuestionó que “¿a qué le tenían miedo?”, y remató con un “así gobierna el PAN”. Norma López, ahora también secretaria general del PRI León, pidió una explicación por esa falta de respeto.



*YO NO FUI



El síndico Medina Plascencia no se opuso a aprobar el orden del día de la sesión de Movilidad, pero sí aprovechó su cuenta de Twitter para justificar después: “Lamento que no los hayan convocado. Para mí también fue sorpresa que no venía en el orden del día y luego se propusiera. No es mi filosofía”.



*COMISIÓN, A MODO



El capítulo de ayer tiene que servir para echar una revisadita a la integración y funcionamiento de la Comisión de Movilidad. En el discurso oficial, este tema es prioridad, pero eso contrasta en que es la única con sólo tres miembros, y ninguno del bloque opositor que en el Ayuntamiento se reduce a sólo tres. Además que las reuniones son las mínimas indispensables sin una discusión amplia de los asuntos.







***TORITO, TORITO



Recuerda usted la iniciativa para endurecer los castigos para quienes conducen en estado de ebriedad en Guanajuato, presentada el 13 de octubre pasado por el diputado local del PAN, Juan Carlos Muñoz, pues el también Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones asegura que va adelante. En no más de un mes y medio, prevé que se tenga un dictamen para votarlo en el pleno.



*EBRIOS AL VOLANTE



La reforma a la Ley de Movilidad (que por cierto está por cumplir un año) plantea que cualquiera que cometa una infracción de tránsito bajo los influjos de alcohol o droga ya no tendrá derecho a pagar una fianza y se le sancionará con arresto de entre 12 y 36 horas. Si es por segunda ocasión son las 36 y se cancela la licencia por tres años. Y en ciertos casos contempla la obligación de tratar las adicciones.

*MANO DURA



El Diputado y empresario transportista comenta que actualmente ya se cerró la recepción de propuestas de los Municipios y se está armando anteproyecto de dictamen para sentarse la siguiente semana. Lo que sí asegura Muñoz Márquez es que el espíritu de mano dura de la iniciativa no prevén modificarlo.



*MANITA A SEPAROS



Una complicación en su implementación está en la inversión que la mayoría de los Municipios ocupan para adecuar las condiciones de los separos que recibirán a tantos ebrios, y habrá que darles un plazo.

***AVISO



Con la novedad de que el anuncio de inversión en Obra Pública para este año que daría hoy el Municipio de León se pospuso, pero para los mal pensados, la decisión no tiene que ver con que no se tengan listas las cifras y los proyectos, de hecho la cifra global asciende a 4 mil 500 millones de pesos.

***PRUDENTES



La decisión tiene que ver más bien con un gesto de respeto y prudencia con el mandatario estatal, Miguel Márquez Márquez, quien mañana rendirá su quinto informe de gobierno. Los gobiernos estatal y municipal traen proyectos en conjunto, dicen que se ha hecho una sinergia para trabajar en conjunto como hace años no se había, ahora sólo falta esperar que coincidan las agendas para programar nuevamente este anuncio

Sistema Anticorrupción, manos a la obra

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales (en foto), que comanda la diputada panista de León, Libia Dennise García, tiene en sus manos la legislación del Sistema Estatal Anticorrupción.



El monitoreo del IMCO, Transparencia y Coparmex, reveló que sólo Nayarit y Chiapas están listos.



Pero además le pusieron algunos ‘peros’ a la reforma constitucional que crea el SEA (piden simplificar el Comité Coordinador) y a la propuesta de ley que lo regulará. Lo positivo es que el Congreso Local está por entrar a fondo a la discusión de la Ley del Sistema Estatal y todo el paquete de reformas.



Lo que la sociedad les pide es claro: aprobar un Sistema robusto pero sencillo, que de verdad funcione.