Corredor Industrial

Aplazan espera



El comienzo de la construcción de City Park tardará al menos tres meses más.



La razón es que me cuentan que nuevamente los inversionistas tendrán que realizar un estudio de Gestión Ambiental en el que integren el desarrollo de usos mixtos por completo, ya que en su anterior intento no contemplaban el total de construcciones a realizar en el complejo.



Un documento de este tipo lleva un tiempo aproximado de 12 semanas.



En noviembre del año pasado se informó que la inversión de 400 millones de dólares no podía comenzar su edificación debido a la ausencia de permisos de construcción, ni de impacto vial.



La información extraoficial del proyecto comenzó a surgir desde el 2012 y fue un año después que pasó por primera vez por la dependencia de Desarrollo Urbano para realizar su proceso de gestión.

Los que entran



A partir del jueves por la noche, el actual presidente de los zapateros en Guanajuato, Javier Plascencia Reyes, se hará a un lado para concluir su ciclo como titular de la Ciceg.



Al fabricante de calzado infantil aún le quedaba una reelección, opción que prefirió no hacer válida, buscando enfocarse completamente a su familia y empresa.



Ayer, Plascencia Reyes tuvo su última sesión en la que al finalizar obviamente hubo una serie de abrazos y palabras de agradecimiento de los miembros de su consejo y será mañana por la noche cuando presente su informe final para luego comenzar la votación para elegir al nuevo presidente de la Cámara, que como le comentaba el pasado 10 de febrero, será Luis Gerardo González, director de la empresa Piel y Madera, y con experiencia como presidente de Sapica.



Incluso en la rueda de prensa del lunes pasado en el Centro de Innovación, el empresario estuvo presente bastante atento escuchando los detalles.



Para la próxima edición de Sapica, que comenzará el próximo 14 de marzo, también habrá estreno de presidente; será el empresario Raúl Hörner Luna quien entre al cargo.



Durante la administración que concluye mañana por la noche fue vicepresidente de comercialización.

El nuevo reto



Como usted sabe, ayer fue puesta la primera piedra de forma simbólica para continuar las obras de la construcción del primer parque aeroespacial en Guanajuato, SkyPlus.



Un parque que conforme logre la llegada de las primeras empresas y posteriormente su consolidación será un parteaguas para ahora sí pensar en el mediano plazo en que el estado pueda contar con una importante industria aeroespacial.



Su construcción es un hecho. En 80 hectáreas con una inversión mayor a 20 millones de dólares, pero ahora comienza un segundo reto no menos sencillo: traer empresas.



Existen un grupo de firmas en el radar, mismas con las que ya los directivos del parque al frente de Carlos Puente han tenido contacto; sin embargo, aún ninguna ha plasmado la firma para confirmar su llegada.



El parque cuenta con diversos valores agregados, uno de ellos Ferromex. Su cercanía con la mano de obra calificada al tener convenio con el Instituto Politécnico Nacional Campus Guanajuato, ubicado a cinco minutos y una más que es su conexión directa con el Aeropuerto Internacional de Guanajuato, siempre y cuando logren lo siguiente: aunque el parque está a un costado del AIG tendrá que crearse un recinto fiscalizado que permita la entrada de mercancías extranjeras por tiempo limitado en en territorio mexicano para su posterior exportación.



Hoy día, SkyPlus no puede contar con conexión directa con el AIG. Tendrá que donar un espacio para convertirlo en zona federal y así poder delimitarlo como un recinto fiscalizado.

Celebran primer lustro



Hoy en Silao nuevamente habrá evento. Se trata del festejo de los primeros cinco años de Omron, empresa japonesa ubicada en el Parque Colinas, del Grupo Lintel, presidido por Ricardo Betancourt.



La planta ha tenido importantes números desde su llegada: de 60 empleados iniciales, en la actualidad tiene un promedio de mil 900 y la nave industrial pasó de siete mil a 14 mil metros cuadrados.



Omron produce componentes electrónicos automotrices para BMW, Ford y GM; la planta en Silao es la única en México de esta división de Omron, firma nipona que tiene su sede en Kioto.