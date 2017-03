Enfrenta policía proceso por homicidio

REDACCIÓN Publicada el

En el proceso contra el policía que presuntamente golpeó a un detenido, que falleció, se reclasificará el delito.



El elemento Armando Pérez Ávalos será procesado por homicidio y no por lesiones.



La Subprocuraduría General de Justicia aún mantiene en reserva si el delito será homicidio, homicidio simple o calificado, hasta recibir los resultados de la autopsia que determine la causa de la muerte de Luis Regalado.



La madrugada del viernes el policía llegó a la esquina de las calles Doctrina Cristiana y Buena Esperanza de la colonia San Javier, por un reporte de riña y de personas consumiendo alcohol y drogas en la vía pública.



Familiares aseguraron que el policía confesó que golpeó a Luis cuando estuvo a solas con él; el hombre fue llevado al Hospital General de León, donde falleció el martes.



Vecinos aseguraron a am que éste se dedicaba a delinquir en la colonia, pero la Subprocuraduría de Justicia informó que no tenía antecedentes penales.