Reforzarán leyes ante llegada de migrantes

Para el alcalde de San Francisco del Rincón, Ysmael López García, no todos los migrantes que podrían regresar a la entidad son gente “trabajadora” y por ello pidió a los legisladores locales incrementar sentencias en el Código Penal, para que los delincuentes no se salgan con la suya.



La petición la hizo de forma pública durante la Junta de Enlace en Materia Financiera que organiza el Congreso del Estado.



El alcalde panista fue seleccionado como orador representante de los 46 ayuntamientos del estado y aprovechó la oportunidad para pedir a los diputados locales legislar en materia penal.



“Ante el escenario de que no todos los que vendrán (migrantes) son gente trabajadora, es muy importante destacar que el marco jurídico actual requiere de una adecuación en materia penal, y que para lograr una mejor aplicación de la ley se debe trabajar en el sentido de que las reglas sean más claras y sobre todo más punibles en contra de la delincuencia. De no hacerlo corremos el riesgo de que se sigan saliendo con la suya, dañando a la ciudadanía”, indicó.



También, pidió a los diputados garantizar la seguridad de los ciudadanos y no en el garantismo de los delincuentes.



Políticas de EE.UU., amenaza para migrantes



Antes, el presidente municipal de San Francisco del Rincón aseguró que la nueva administración de Estados Unidos y sus políticas son una amenaza para los migrantes y que los municipios deben trabajar en proyectos que generen oportunidades para las personas.



“El municipio es la célula de organización político administrativa, donde se identifican en primera instancia, donde se genera la riqueza del país, donde se educa a los niños, donde se atiende a los enfermos, donde se refuerzan los valores, donde se protege a los adultos mayores y donde surge la esperanza que nuestros niños, niñas y adolescentes y sobre todos nuestros jóvenes”, dijo.