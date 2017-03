Atribuyen aparición de 11 cuerpos a pugna de criminales

EL UNIVERSAL | Xalapa Publicada el

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, rechazó que la aparición de 11 cuerpos en el municipio de Boca del Río sea un desafío para el estado.



"Como lo he venido señalando es una lucha entre bandas de delincuentes organizados. Como lo dicen en el propio cartel que dejaron, se trata de una guerra entre ellos mismos”, dijo.



En una entrevista concedida a un noticiero radiofónico local, el mandatario veracruzano aseguró que los cuerpos abandonados en la vía pública forman parte de una guerra entre bandas criminales.



“Es un acto de barbarie que impacta a todos los veracruzanos y que preocupa al gobierno, es una zona donde se había mantenido una situación estable, que veníamos mejorando mes a mes los índices delictivos, de hecho no habíamos tenido delitos de alto impacto, ni ejecuciones ni secuestros en casi tres meses de gobierno", dijo.



Para Oliva Noticias, Yunes aseguró que la mayor preocupación del estado es que la ciudadanía no se vea afectada por estos hechos delincuenciales.



"Nuestra preocupación es que esto no suceda y que desafortunadamente cuando sucede como en este caso, la población no se sienta afectada, que sepa que su gobierno está preocupado, estamos trabajando y prueba de ello es que ayer por fin, después de meses de gestión, logramos que viniera la Gendarmería Nacional", manifestó.



Yunes Linares informó que la autoridad ministerial inició las investigaciones y ya determinó que la unidad automotriz donde dejaron los cuerpos había sido robada a una empresa turística.



"La autoridad ministerial ha estado trabajando toda la noche en esto. Ha sido ya localizada la persona a la cual le fue robada la camioneta en la cual se encontraron estos cuerpos, es una empresa que renta camionetas para servicios turísticos en Veracruz”.