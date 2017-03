Dona Calderón pensión a organización vecina

EL UNIVERSAL Publicada el

El ex presidente Felipe Calderón es vecino de la organización "Aquí nadie se rinde", a la que donó su pensión. La asociación se ubica en la calle de Cóndor 237, en la colonia Las Águilas, de la delegación Álvaro Obregón.



"(El ser vecinos), justo eso, hizo que nos conociera, más que malo, para mí fue suerte que nos tocó a nosotros. La primer visita que hizo a la organización fue el lunes, durante su sexenio sabían de nosotros, estuvimos en su sexenio muy cerca de Margarita (Zavala) como asociación, ahora nuca nos vemos, cada quien su vida”, dijo Laura Vidales, directora de la asociación.



Durante el programa de Luis Cárdenas en MVS, Vidales indicó que a "Aquí nadie se rinde" le llegarán 150 mil pesos de la pensión del ex presidente.



"En los medios se habla de 205 mil pesos pero a nosotros no van a llegar 150 mil redondeados, decantado impuesto y eso… Agradezco este donativos y de los demás”, dijo Vidales.



Tras la donación, Calderón se enfrascó en una serie de declaraciones con el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que sólo donó una parte de la cantidad.