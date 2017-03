La libran ex gobernadores

AGENCIA REFORMA | Claudia Salazar. Ciudad de México Publicada el

Los ex Gobernadores más cuestionados de los últimos años lograron el “perdón” en la Cámara de Diputados.

La Subcomisión de Examen Previo desechó 109 expedientes de juicio político que estaban congelados desde el 2003, debido, principalmente, a que la mayoría de los acusados ya no están en el servicio público o porque ya transcurrió más de un año desde que dejaron el cargo.

Los legisladores abordaron los casos que se quedaron sin resolver desde la 59 Legislatura y subsiguientes legislaturas.

Sólo se abordaron dos casos de la actual 63 Legislatura, el del ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, y otro contra ex Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Siguen vigentes los casos contra los ex Gobernadores de Veracruz, Javier Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge; o el ex titular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya.

Con 12 votos a favor y uno en contra, se votó el acuerdo de resolutivo para cada uno de los casos presentados.

Se trata, entre otras, de las denuncias contra los ex gobernadores del PRI Mario Marín, de Puebla; Ulises Ruiz, de Oaxaca; Fernando Moreno Peña, de Colima; Andrés Granier, de Tabasco; José Natividad González Parás, de Nuevo León; Eduardo Bours, de Sonora; Fidel Herrera, de Veracruz; Ivonne Ortega, de Yucatán; Fernando Toranzo, de San Luis Potosí; Fernando Ortega, de Campeche; y Rodrigo Medina, de Nuevo León.

Por el PAN, se desecharon también los expedientes de los ex gobernadores Patricio Patrón Laviada, de Yucatán; Marco Antonio Adame, de Morelos; Héctor Ortiz, de Tlaxcala; Francisco Ramírez Acuña, de Jalisco; Gerardo Octavio Solís, de Jalisco; Emilio González Márquez, de Jalisco; Marcelo de los Santos, de San Luis Potosí, y Guillermo Padrés, de Sonora.

En tanto, de ex mandatarios por el PRD se desecharon los expedientes de demandas de juicio político contra Alejandro Encinas y Marcelo Ebrard, ambos ex Jefes de Gobierno de la Ciudad de México; así como de los ex gobernadores Zeferino Torreblanca y Ángel Heladio Aguirre, de Guerrero; y Pablo Salazar Mendiguchía, de Chiapas.

También se incluyen demandas contra Miguel Ángel Mancera cuando era Procurador de Justicia en el Distrito Federal, entre otros casos.

Otros casos desechados son los juicios contra funcionarios de la Administración de Vicente Fox, como el ex procurador Daniel Francisco Cabeza de Vaca; y los ex Secretarios de Hacienda, Francisco Gil Díaz; de Salud, Julio Frenk; de Educación, Reyes Tamez; de Medio Ambiente, José Luis Luege; y de la Función Pública, Eduardo Romero.

Del Gobierno de Felipe Calderón, se desecharon las denuncias de juicio político contra el ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y el ex Procurador Eduardo Medina Mora, ahora Ministro de la Suprema Corte.

También los ex Secretarios Javier Lozano, del Trabajo; Patricia Espinoza, de Relaciones Exteriores; Agustín Carstens, de Hacienda; y Salvador Vega, de la Función Pública.