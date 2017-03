Se inspiran en Libro Vaquero para combatir corrupción

EL UNIVERSAL Publicada el

El grupo de legisladores de diferentes grupos parlamentarios y la empresa de consultoría Ethos lanzaron el “Libro Vaquero Anticorrupción” que busca crear conciencia en la ciudadana y desincentivar esta práctica en los mexicanos.



En la presentación se especificó que el Libro Vaquero tiene sus orígenes en 1978 y alcanza un tiraje a nivel nacional de 118 mil ejemplares y se encartarán en esta edición el mismo número de “Libro Vaquero Anticorrupción”. Adicionalmente, otros 20 mil ejemplares se repartirán de manera directa con brigadas en espacios públicos y universidades, así como con integrantes de la sociedad civil.



Aunado a esto, se llevará a cabo una estrategia de comunicación digital la cual aumentará el impacto al llegar a otro tipo de público.



En este primer número Gabriel y Omar son encargados de una unidad de transporte que lleva un pedido a la Fonda de Doña Mónica, sin embargo, van tarde y se dan una vuelta en sentido contrario, por lo que los detiene la policía, a quien sobornan con 500 pesos para evitar la multa.



Ambos personajes, se sienten orgullosos del soborno debido a que no les aplicaron la multa y al llegar a la fonda relatan su historia los regañan porque hicieron mal, ambos personajes entienden el error y prometen denunciar a los funcionarios corruptos.



Durante la presentación José Luis Chicoma, director general de Ethos, comentó, “lo que buscamos con este lanzamiento es que la sociedad tenga claro los cambios del Sistema Nacional Anticorrupción y que a través de un lenguaje fuera del marco normativo sea comprensible para el común de la población que no tiene un conocimiento técnico de la materia”.



La aprobación del SNA representa un paso importante en el combate a la corrupción. Sin embargo, la normatividad que rige al SNA resulta un tanto compleja, lo que dificulta una plena comprensión de las formas en las que la ciudadanía puede ayudar a combatir dicho fenómeno.



Por ello, en Ethos surgió la necesidad de desarrollar un mecanismo de comunicación ciudadana anticorrupción, el cual extrae aspectos esenciales de este conjunto de leyes y transmite a la población de manera muy sencilla algunas de las implicaciones de estos cambios en su vida cotidiana.



