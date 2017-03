Niño se quema con celular; madre narra lo ocurrido

LAURA GARCÍA | SAN FRANCISCO Publicada el

Lucía, madre de tres menores, invita a los padres de familia a tomar mayor conciencia en cuanto al cuidado de sus hijos; en San Francisco del Rincón.



Lo anterior debido a que hace unos días, su hijo Daniel, de tan sólo ocho años, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en varias partes de su cuerpo. El pequeño iba al trabajo de su madre, para que su abuela no tuviera que cuidarlo cada día.



“Ese día, llevé a mi hijo al trabajo. A ratos se iba a casa de mi hermana, a un lado; después estuvo como 40 minutos jugando con el celular en el taller de zapato, pero no cercas (sic) de mí. Me fui al baño, y cuando regresé, él estaba en mi lugar. Le digo ‘¿qué pasó?’ Y en cuanto me dice ‘tengo hambre’, suelta el celular en la mesa. Entonces, la bandeja del activador que tenía ahí, explota”, narró Lucía.



Señaló que, cuando estaba trabajando, ella tenía la bandeja de lavado con el activador. En el momento en que el niño soltó el teléfono, éste pegó con un encendedor, por lo que piensa que pudo producir una chispa, causando que explotara.



Lucía mencionó que fue muy raro, ya que la explosión fue contr sólo contra el niño, y el fuego no se propagó.



“En ese momento, en que vi que se estaba quemando, mis compañeros y yo le apagamos el fuego y de inmediato nos fuimos al hospital”, relató Lucía.



Daniel fue atendido en el Hospital Comunitario, donde estuvo 15 días internado recibiendo curaciones en cara, brazo y pie.



Su madre señala que después de lo sucedido recibió el apoyo de muchas personas, quienes la ayudaron con los gastos que el hospital no cubría.



“Desgraciadamente, habemos muchas mujeres mamás solteras; donde no queda de otra que buscar quien nos cuide a nuestros hijos para poder trabajar, por lo que me llevé a mi hijo y, en un descuido, sucedió lo que jamás hubiera querido que pasara”, expresó.



Lucía invita a los padres de familia que estén al pendiente de sus hijos y en ningún momento se los lleven a sus trabajos, mucho menos si donde trabajan, ellos corren riesgos.