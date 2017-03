Los niños pobres se merecen lo mejor porque los ricos tienen de sobra…

JORGE JUÁREZ PEÑAFLOR | OPINIÓN Publicada el

Recuerdo con alegría lo que mi papá me contaba cuando yo era adolescente acerca de que él pasaba momentos muy agradables a pesar de ser muy pobre nadando en el río, subiéndose a los árboles, corriendo en el cerro con sus amigos, montando al burro y toreando a su perro en Jerécuaro, Guanajuato. En ese pueblo no había radio ni televisión pero siempre los niños y las niñas buscaban la manera de divertirse a pesar de que mi papá tenía que trabajar desde niño, y todavía no había deportivas con albercas, es decir, disfrutaban verdaderamente la naturaleza que era gratis.



Recuerdo cuando yo era niño me la pasaba jugando fútbol en las calles o en algún baldío. Pero los domingos jugaba en el la Liga Infantil en el equipo Celayense que lo patrocinaba el Ing. Albelais. Y jugábamos en los viveros que con los años se convirtió en la Deportiva Miguel Alemán, que ahora los niños y las niñas tienen que pagar por utilizar las instalaciones que regentea el Ayuntamiento de Celaya.



Si antes en los viveros no se pagaba nada, ¿por qué ahora hay que pagar en la Deportiva Miguel Alemán utilizando instalaciones decadentes? Porque ahora todo es negocio del Ayuntamiento cuando debería ser gratis utilizar las instalaciones y pasar un día agradable haciendo cualquier deporte ya sea basquetbol, béisbol, volibol, fútbol o simplemente caminar respirando aire puro dentro de las áreas verdes.



He visto como manejan las Deportivas del Municipio de Celaya y en casi todas cobran la entrada. La deportiva que está en la calle de Brillante, Col. San Juanico, también cobran la entrada y me da mucha tristeza que algunos niños no puedan entrar porque no traen dinero incluso les he disparado algunas veces cuando veo a los niños viendo desde el alambrado.



Desde que estaba el Ayuntamiento de Ismael Pérez Ordaz, les propuse que no cobraran en ninguna deportiva incluso tampoco en la Casa de la Cultura para que los niños y las niñas que son de bajos recursos tengan facilidades para el deporte y las Bellas Artes. Pero a los Ayuntamientos no les han importado los infantes lo único que les importa es ganar buenos salarios y robarse lo que pueden dejando las deportivas en unas condiciones paupérrimas que dan lástima. Les invito a que se dé una vuelta en la Deportiva Norte para que vea en las condiciones que está y también puede visitar la Miguel Alemán que da pena ajena sino pregúnteles a las señoras que juegan vólibol como las han tratado y en qué condiciones se encuentra la cancha que están construyendo desde años atrás sin poderla terminar.



Me encontré en la presidencia a Marco Gaxiola, y le pregunte, ¿Por qué cobran en las deportivas? Me dijo que con qué dinero van a mantener a las deportivas; y yo le conteste cuando hay voluntad política y visión se puede conseguir todo lo que requiere el Municipio pero los políticos y los que han estado en el Ayuntamiento no han tenido esa voluntad ni visión para hacer funcionar las deportivas profesionalmente. Yo le decía que dinero es lo que sobra en el Estado o en la federación para bajar los fondos que se necesitan y los niños y las niñas pobres puedan disfrutar lo que disfrutan los ricos ya que ellos pueden pagar un Club deportivo social. Incluso la clase media baja tal vez también pueda pagar un club de más baja categoría pero tienen algo y los pobres no tienen nada.



Esto que estoy promoviendo y apoyando a los niños y las niñas no es una necedad, ni tampoco soy populista, sino quiero contribuir con la sociedad para que tengamos un Celaya sin violencia, ni delincuencia menos asesinatos porque la mejor inversión son los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes que se pueden convertir en excelentes ciudadanos del Municipio de Celaya.



La peor inversión que un país puede hacer es en contratar más policías, más militares y reprimir y poner a los jóvenes en la cárcel que no tuvieron la oportunidad de aprender los valores y de educarse.