¿Quién pudiera arrancarle a la luna un destello, quién pudiera almacenar el mar entre las manos y besar el sol? ¿Quién, quién, sino Dios?



¿Quién no ha sentido su corazón solo y su caminar lento y desganado por una oración que no fue escuchada? ¿Quién no?



¿Quién no ha estado ensimismado y ha deseado descansar su corazón entre unas manos que brinden afecto, para retomar la vida con la confianza de un después y volver a reír y platicar hasta el cansancio? ¿Quién no?



Si somos humanos todos y anhelamos las mismas cosas y queremos atrapar astros y recordamos que hace poco fuimos niños que persiguieron mariposas en carreras vertiginosas entre risas, creyendo volar con el pelo revuelto. ¿Quién, quién no?



Pues si todos somos, todos fuimos, todos tuvimos, perdimos y aprisionamos celosos voces queridas entre los pliegues invisibles de recuerdos efímeros que ahora retenemos palpitantes entre las manos como a una paloma de ojos tristes.



¿Quién pudiera flotar entre las olas del mar con la inocencia de un niño, quién no ha recordado con nostalgia sus pensamientos mágicos que le hacían esperar imposibles y soñar un mundo de fantasía entre los pliegues de unas sábanas cálidas?



¿Quién estará como lo estoy yo ahora sumido en sus pensamientos, acariciando su alma con una música inaudible para el oído humano pero que brota de la nostalgia del tiempo que se fue y se pregunta como yo lo hago: ¿cuántos días más hay para mí, cuántos más?



Yo agradezco porque los que ahora tengo, los que se me han prestado, me han bastado para saber, sentir, valorar, encender las velas apagadas, abrir las cortinas que no dejaban entrar la luz y ver mi camino; con las múltiples bendiciones me han cubierto como un rocío que se esparció en la hierba y me han permitido poder dar un abrazo, repartiendo mi afecto en pedazos.



¡Ay corazón cuando dejes de latir no olvides llevarte mis estrellas, ésas que me veían dormir, promete, prométemelo!



Porque es necesario alumbrar las noches y los sueños de los que vivan con el alma inquieta e incierta, y dar claridad a sus tinieblas y a sus anhelos marchitos, con su luz que traspasa y derrite los miedos.



Y quien esté en ese desierto solitario, sienta el abrazo de una estrella lejana, perdida entre el inmenso infinito, pero que generosa le regala su luz, y su vida tenga algún sentido.



S. A. L.