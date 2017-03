Lorena se molesta con Wikipedia por este detalle

EL UNIVERSAL Publicada el

Lorena Herrera asegura que un artista no tiene necesidad de revelar su edad, ya que el actor o cantante tiene la edad que la gente ve en pantalla.



“Wikipedia no sabe lo que dice, ni me llamo Marissa no tengo la edad que dice, no le hagan caso”, expuso al programa “Suelta la sopa” donde manifestó su total desacuerdo con el famoso portal de biografías.



Herrera señala que tiene una vida plena, aunque no tendría un romance con una mujer como muchos especulan.



“Estoy muy segura de mi sexualidad y sé que respeto a mi marido con quien llevo casi una década de casada”, añade la actriz.



Actualmente Lorena se encarga de promover su video “Freak”, en el cual invitó a participar a su amiga Lyn May, una historia muy verídica y que habla de lo que es ella.



“Tengo un ‘chorro’ de cosas ‘freak’, a la hora de dormir uso antifaz, si voy de viaje y no traigo mi antifaz, es tremendo caos, no puedo dormir, si llego a un hotel y la cama no es firme, me ando cambiando de habitación, pido cambiarme de hotel o termino durmiéndome en el suelo, soy un ‘freak‘ para dormir. Y eso a veces puede molestar”.