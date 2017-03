Critica Ortiz a ‘adelantados’ para elección de 2018

JULIETA ORTIZ | DIANA RENTERIA CARRILLO Publicada el

Quienes se han adelantado a mostrar su aspiración para un puesto de elección popular en 2018 no cuentan con el perfil para servir a la ciudadanía, aseguró el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien comentó que aún no define si se reelegirá.



“Veo que andan muchos adelantados, uno de adentro y otros de afuera; sin embargo no veo yo por donde, no veo perfiles que realmente tengan una vocación de servicio a la ciudad. Veo perfiles más en el ánimo de colgar un cuadro en la sala de su casa”, dijo.



Comentó que quien aspire a ser Alcalde debe entender que es una responsabilidad muy grande y que cuando estén en este puesto, se darán cuenta que no es un tema sencillo, además de que adelantarse no asegura una ventaja.