Siente Uber 'persecución'

JULIETA ORTIZ Publicada el

Conductores de UBER en Irapuato dijeron sentirse perseguidos por las autoridades de transporte estatales, que hasta el momento no les han otorgado permisos para taxis ejecutivos y que el año pasado tuviera como consecuencia el retiro de 4 unidades privadas.

Los conductores pidieron el anonimato para evitar represalias tanto de las autoridades de la plataforma móvil como de las estatales, que aseguraron más que ser un aliado se han convertido en cazadores.

Luis, conductor de la empresa, indicó que se agruparon más de 100 conductores para hacer frente a las detenciones de vehículos, las cuales no se hacen sustentadas en ningún reglamento y que les parece injusto.

“Nos persiguen como cacería de brujas, estamos organizados y no han podido, porque el Gobierno no tienen un fundamento legal ni una orden hacia nada, por la mala quieren bajarnos de los vehículos, retirarnos de las unidades, nos piden un permiso que si vamos a solicitarlo no nos lo dan, es como plan con maña”, dijo.

Refirió que la empresa no les dice que el Gobierno del Estado los va a perseguir ni que tendrán hostigamiento, por lo que han tenido que aplicar recursos legales ya que en el grupo cuentan con abogados, quienes han recuperado los vehículos.

“Salimos a las calles y la sorpresa es que te sigue transporte del Estado, en un principio cuando no estábamos organizados retiraron varios vehículos, posteriormente UBER manda un abogado”, dijo.

Por su parte, Juan que también es conductor, indicó que no les han ajustado las tarifas, pues la mínima está en 21 pesos con 50 centavos, lo que no apoya a su economía, pues hay viajes que son de tan solo 3 calles.

Refirió que han quitado unidades cuando ya se estaban subiendo a las grúas, pues no existía sustento legal, y que incluso les han quitado placas y documentación sin motivo.

“Somos un objeto, en el caso somos reemplazables (...) para ellos no les interesas como persona ni como empleado, ni como socio ni como nada, la empresa no te da una garantía ni una prestación, no te da nada”, dijo.

Asimismo, José otro de los conductores, señaló que hasta el momento, han sido dados de baja varios conductores por recibir mala calificación de los usuarios que se guían por el funcionamiento de la plataforma y no por el servicio, y que la empresa no pide explicaciones sino que sólo bloquea al conductor y lo despide.

Dijo no buscan confrontarse con los servicios de taxi normales ni quitar clientes, además de agregar que están abiertos al público en general, sobre todo a los empresarios que vienen a Irapuato.

No interviene municipio

Pascual Cruz Palomino, titular de Movilidad y Transporte del municipio indicó que no intervienen en la revisión de las unidades de UBER, y que sólo ingresarían en caso de que se diera un percance vial.