Indagan paradero de entrenador de béisbol de León

El Procurador de Guanajuato, Carlos Zamarripa, confirmó que su dependencia busca a Francisco “Paquín” Estrada, pues desde ayer se encuentra como "no localizable".



Am publicó hoy en su edición impresa que el mánager de Los Bravos de León no se presentó ayer a una conferencia de prensa donde sería presentado oficialmente.



Desde ayer, fuentes confirmaron a Am que se encontraba desaparecido, y fue esta mañana que autoridades dieron la versión oficial.



"El día de ayer tuvimos una llamada telefónica donde nos solicitaban auxilio para poder localizarlo y donde denunciaban que no se había podido tener contacto con él (Francisco Estrada), hemos emprendido diversas acciones desde ayer para localizarlo", declaró Carlos Zamarripa a los medios, tras el V Informe del gobernador Miguel Márquez Márquez.



"Paquín", dijo el procurador, se hospedó en un hotel de la ciudad y de ahí salió y y no se supo su paradero.



Añadió que los directivos del equipo de béisbol se pusieron en contacto con la Procuraduría ayer para solicitar apoyo en la búsqueda.



En tanto, Mauricio Martínez, presidente del equipo de Los Bravos de León, declaró que el último contacto que tuvieron con él fue el martes por la noche con una llamada telefónica y ya no supieron más de él.



Por otra parte, este jueves se ofrecerá una conferencia de prensa a las 6 de la tarde para ampliar la información sobre la desaparición de "Paquín".



Será en uno de los salones del restaurante Patio Andaluz, en Casa de Piedra.



Medios como El Diario de La Verdad de Sonora publicaron una entrevista con una sobrina de "Paquín" en la que asegura que presuntamente su tío fue secuestrado.



Según la versión de este medio, se pediría un rescate por un millón de pesos, sin embargo, autoridades no han confirmado oficialmente esto, por lo que su estatus permanece como "no localizable".