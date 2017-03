'Paquín' narra su secuestro

REDACCIÓN Publicada el

El manager de los Bravos de León, Francisco Estrada 'Paquín' habló por primera vez sobre su paradero en las últimas horas.

Platicó que nunca vio a sus 'captores', porque se trató de un secuestro 'virtual'.

"Afortunadamente supe manejar la situación, no me lastimaron, todo salió como se había acordado, hablaron mucho conmigo pero sí me desvelaron, fueron 3 noches sin dormir.



Yo ya olvido lo que sucedió, vengo a hacer algo importante aquí", dijo.

"Llegaron al hotel, me llamaron, me dijeron que me saliera, me sacaron del cuarto. Todo fue por teléfono, nunca vi a nadie".

Estrada mencionó que la gente con la que trató no eran de la ciudad, y que él estuvo en un cuarto de hotel todo el tiempo.

"No eran de León, eran de otra parte. Se supo manejar la situación y todo salió bien", platicó.

"Me tuvieron en el cuarto del hotel, todo por teléfono, nunca estuve con gente. La tele era la única que estaba conmigo, pero me decían que no me durmiera, que no me acostara".