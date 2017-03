Insisten regidores de oposición en bajar pasaje

VANIA JARAMILLO Publicada el

Los regidores de oposición no se quedarán con el rechazo a la revocación del incremento al pasaje e insistirán en la modificación.

Además, lamentaron que no se respeten los acuerdos del Ayuntamiento.

"Hay un incumplimiento y legalmente hay responsabilidades para que esto se revierta, fueron dos propuestas y hubo otro acuerdo donde solicitamos que se nos convocara a los regidores de oposición; lamentablemente, y con mucha pena, utilizan a un regidor para que presenten una modificación del orden del día y en lo oscurito presentar el rechazo", acusó la regidora priísta, Norma López Zúñiga.

Este martes, en sesión de la Comisión de Movilidad, se sometió a votación la propuesta de revocar el aumento y otra iniciativa de bajar un peso a la tarifa actual de transporte, esto a solicitud de tres de los regidores de oposición. Pero fueron rechazadas.

"Muy lamentable que nos estemos topando con atropellos de la Secretaría de Ayuntamiento, del síndico Luis Ernesto Ayala. No hemos terminado, vamos a presentar cuál va a ser la metodología, debido a este atropello a la normativa y a nuestras figuras como regidores", adelantó.

El regidor Sergio Contreras Guerrero (PVEM) pidió respeto para todos los acuerdos que toma el Ayuntamiento leonés y acusó intenciones de los presidentes de las comisiones.

"No deberíamos prestarnos, yo creo que si no tenían la intención de entrar en el análisis de la revocación, pues lo hubieran aprobado y ahí mismo hubieran dicho que no", opinó.