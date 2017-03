Investigan causas de muerte de rinoceronte negro

JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ | León Publicada el

‘Buster’, el macho de rinoceronte negro del zoológico de León, falleció y se investigan las causas que provocaron su muerte, anunciaron ayer las autoridades municipales.



El ejemplar de Diceros bicornis, su nombre científico, llegó cedido por el Milwaukee County Zoo en octubre de 2013, cuando tenía 13 años.



La vida promedio de estos ejemplares va de 35 a 50 años, de acuerdo con distintas páginas de internet.



“Buster” estuvo en calidad de resguardo en “Coyote Ranch”, en Texas.



La madrugada del 28 de octubre de 2013 fue embarcado en un cajón y un remolque y entregado en la ciudad de Laredo, Texas.



Llegó a su nuevo hogar en León la noche del 31 de octubre.



Arribó con un peso de cerca de 1. 2 toneladas, luego de que los encargados del parque de León hicieron trámites durante año y medio con el zoológico de Milwaukee, en Wisconsin, Estados Unidos.



Aún no se ha determinado si la muerte fue por enfermedad, por falta de atención, o si le arrojaron algún objeto los visitantes.



Personal del área operativa del Parque Zoológico realiza la necropsia correspondiente, informaron las autoridades en un comunicado.



Con los resultados de patología, que se obtendrán en un par de semanas, se informará el diagnóstico final



a.m. publicó el 5 de febrero que en un periodo de 5 años (2012-2016) habían fallecido 407 animales del Zoológico de León a consecuencia del clima, fauna nociva, peleas y complicaciones de salud.



Solo 10 de los 407 animales murieron por longevos, a causa de la senilidad (debilidad física y mental por la vejez).



El parque tiene una colección de 1,150 animales..



En el Zoológico de León hay otro rinoceronte, blanco, de nombre “Tay”, de 9 años, que es más corpulento que el ejemplar fallecido y pesa cerca de tres toneladas.



El rinoceronte negro es originario de África y pertenece a una de las cinco especies que hay en el mundo: las otras cuatro son el blanco, de Java, de la India y de Sumatra.



El de Java y el negro se encuentran en “peligro crítico” de extinción.



El negro es un animal corpulento que come hasta 20 kilos de alimento por día. Suelen ser territoriales, tienen hocico “ganchudo” y su cuerno puede medir hasta un metro, aunque no era el caso de ‘Buster’.



Aseguran que quedan menos de 2 mil 500 en el mundo.