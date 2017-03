Se reúnen en el Poliforum 800 optometristas

COLUMBA LÓPEZ | Andrea Murillo Mata Publicada el

800 expertos se reúnen en el IX Congreso Nacional de Optometría; León ha significado una buena plaza para seguir con la profesionalización de su trabajo.



El Poliforum León es la sede de esta edición del evento que congrega a visitantes de toda la República y de Colombia, Argentina y España.



“Ha sido una respuesta buena, hemos encontrado una buena participación por parte de los optometristas estatales y los optometristas nacionales, León permite que su accesibilidad tenga más afluencia, lo mismo para las empresas que participan aquí... es un foro importante para proyectar sus productos y tienen muy buena retroalimentación por parte de sus colaboradores”, dijo Álvaro Alcalá Pérez, presidente de la Asociación Mexicana de Facultades, Escuelas, Colegios y Consejos de Optometría.



Otros de los factores por los que se escogió León como sede son las facilidades del recinto, la oferta de hospedaje, las atracciones turísticas y la conectividad por aire y tierra.





Guanajuatenses expertos

La empresa Servicios Integrales Ópticos, ubicada en Irapuato, se ha posicionado como un laboratorio óptico experto en el proceso de elaboración de micas oftálmicas.



Inició en 1990 con siete empleados, y hoy son más de 32.



La profesionalización de la carrera ha significado un avance para ellos, pero también un estándar de calidad a seguir.



“Para cuidar el mercado trabajan con oftalmólogos calificados, le vendemos exclusivamente a optometristas titulados y a cadenas comerciales, esto se trata de profesionalizarlo, aún falta mucho por hacer, faltan oportunidades, en su momento estaban muy limitados porque solo existía la ciudad de México, Aguascalientes y Guadalajara, ahora con la UNAM es una oportunidad para que siga creciendo”, comentó Carlos Puente, consultor de la empresa que participa en el congreso en el Poliforum.





Aconseja prevenir el glaucoma

El ladrón de la visión se llama glaucoma, enfermedad que no tiene síntomas y no causa molestias.



Por esto la mayoría de los pacientes acude con un oftamólogo o un optometrista cuando ya ha avanzado y el daño es irreversible.



“El glaucoma es un aumento de la presión del ojo, daño en el campo visual. Es una neuropatía óptica compleja y multifactorial, y tiene un componente hereditario muy importante”, describió Javier Castillo Velázquez, médico oftalmólogo y director académico del Instituto de la Visión del Hospital La Carlota, en Nuevo León.



Aconsejó a la población mayor de 45 años revisarse regularmente con el oftamólogo para descartar problemas.



Frente a 800 especialistas y estudiantes de varias partes de la República, en el Congreso Nacional de Optometría inaugurado ayer en el Poliforum, el doctor alertó que el padecimiento inicia cuando el paciente está sano.



“Después se empiezan a morir las células, hay pérdida en la capa de fibras nerviosas de la retina, hay cambios en el campo visual, comienzan los cambios moderados y severos hasta que nos llevan a la ceguera”, explicó Castillo Velázquez.



Hay varios tipos de glaucoma, pero el “primario del ángulo abierto” es la principal causa de ceguera en la población.



“Al inicio el problema es a nivel molecular, en estados intermedios es a nivel de la estructura, y hasta el final es el nivel funcional. Los estudios nos identifican el problema en algún punto de la historia”, precisó.



Añadió que cuando el paciente queda ciego no hay nada que se pueda hacer; “el glaucoma no tiene cura, pero se puede controlar si se detecta a etapa temprana”.

Atienden falsos profesionales

En Guanajuato hay alrededor de 50 optometristas con título y cédula profesional, pero también hay farsantes que no están dados de alta en Salud.



El optometrista se encarga del cuidado de la salud visual en atención primaria.



“Hay varios optometristas que operan como profesionales, es imposible saber cuántos porque no están dados de alta ni en Salubridad”, señaló Álvaro Alcalá Pérez, presidente de la Asociación Mexicana de Facultades, Escuelas, Colegios y Consejos de Optometría.



Sin dar nombres, mencionó que hay muchas ópticas cuyo personal no está capacitado.



“Son muchas en el estado. La mejor manera de frenar esa parte es que cuando acudan a una óptica pidan ver el título y la cédula de la persona que los atenderá”, recomendó.



Los 50 optometristas certificados son los ideales para tener la cobertura de salud necesaria, aunque la consulta en su mayoría es en consultorios privados, aseguro Álvaro Alcalá.



El sector salud del estado: ISSSTE, Seguro Social y Secretaría de Salud, no contempla la atención de optometristas.



“En realidad sólo tres centros de salud pública cuentan con el servicio de optometría”, aseguró.



En las clínicas públicas el oftalmólogo tiene que ver atender padecimientos visuales que deberían ser tratados por un optometrista, y esto “aceleraría no sólo el tiempo de consulta sino el tratamiento en los casos”.



Es decir, hay pacientes con patologías que deben ser atendidas por un oftamólogo y tienen que esperar mucho tiempo para que esto pase.



Los guanajuatenses pueden consultar el Colegio de Licenciados en Optometría del Estado de Guanajuato, para que ubiquen a un optometrista certificado.