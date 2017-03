Encuentran cuerpo en la colonia Portales de la Arboleda

REDACCIÓN | León Publicada el

El cuerpo de un hombre fue localizado en el cauce de un arroyo, envuelto en sábanas.



Dos personas que pasaban por la calle Paseo de Echeveste, en la colonia Portales de la Arboleda, lo vieron y se acercaron; al darse cuenta de que no se movía llamaron al número 911 de Emergencias.



La víctima era de complexión robusta, vestía zapatos oscuros, pantalón de mezclilla y camisa café.



Oficiales de la Policía Municipal llegaron de inmediato al lugar reportado y tras corroborar el fallecimiento del hombre dieron parte al Ministerio Público.



Se dijo que éste tenía un disparo en la cabeza, por la forma de la lesión y la sangre que de ella salió.



La zona fue delimitada por los oficiales para evitar el paso de curiosos que pudieran contaminar alguna evidencia dejada por los homicidas.



Agentes de Investigación Criminal comenzaron las indagatorias y elementos de Servicios Periciales recabaron las pistas.



Ignacio Pérez Ruiz, director de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de Justicia, ayer dijo que la víctima no había sido identificada, tampoco confirmó el tipo de lesiones que presentó.



“Se está apenas trabajando en el lugar y revisando evidencias, de momento lo tenemos como no identificado”, afirmó el funcionario.