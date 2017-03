Incendia casa con sus hijos adentro

REDACCIÓN Publicada el

Un hombre presuntamente provocó un incendio en casa de su ex pareja, y ella y los dos hijos de ambos, de 7 y 8 años, tuviron quemaduras.



Esto sucedió en la calle Palmerín en la colonia Las Arboledas, a las 5 de la madrugada de ayer.



Juan Carlos Romero, de 44 años, supuestamente llegó a la casa en la que al parecer ya no vivía, provocó un incendio y se fue.



La pareja se separó hace unas semanas.



Cuando el fuego alcanzó las habitaciones la mujer tomó a sus hijos y trató de salir pero no lo consiguió; entonces gritó para pedir ayuda a sus vecinos, quienes la escucharon y llamaron a Emergencias.



Poco después llegaron en auxilio elementos de la Policía Municipal y de Bomberos, éstos rescataron a las víctimas y luego se dedicaron a apagar las llamas.



Paramédicos atendieron a los niños y su mamá, ella dijo a las autoridades que vio a su ex marido merodeando la casa y que él le había prendido fuego.



Los elementos se dirigieron a buscarlo y lo detuvieron en el cruce de los bulevares Juan José Torres Landa y Miguel de Cervantes Saavedra; iba en un taxi con rumbo a la salida a San Francisco del Rincón.



Los socorristas de Bomberos llevaron a las víctimas al Hospital General de León, la mujer tuvo quemaduras de primer grado en ambas piernas y los niños en los brazos.



Juan Carlos quedó bajo la investigación de la Policía Ministerial hasta que se resuelva su situación jurídica.



“Necesitamos saber con qué provocó el incendio, sus motivos y confirmar si fue él. De momento podemos decir que al parecer él lo generó, pero para eso se investiga”, dijo sobre el caso Ignacio Pérez Ruiz, director de Averiguaciones Previas.