Pide 'La Wera' legislar temas controvertidos

La producción de la marihuana, la reproducción humana asistida, el vientre subrogado y las enfermedades raras son temas controvertidos que no han podido legislarse en la Cámara de Diputados.

La diputada federal del PAN, Alejandra "La Wera" Reynoso Sánchez, presentó ayer su ponencia "Legislación en Medicina", en el Congreso de Médicos Generales de Guanajuato A.C., en el Parque de Innovación de La Salle.

"El uso de la marihuana está prohibido en México y es exclusivo de uso medicinal. La Ley General de Salud llegó hasta la importación, no habla de la producción (...) ponerlo en una ley es muy complejo.

"Probablemente, la autorización sea para los laboratorios que producen los fármacos y que tenga que ser perfectamente controlada. Una reforma a la Ley de Salud nos lleva a una reforma al Código Penal", dijo Reynoso Sánchez.

Además, señaló que el tema de la reproducción humana asistida no ha sido legislado, "y se tiene que legislar, porque no hay límite de los métodos de fecundación in vitro y hay consecuencias, si no se cuida el tema".

Actualmente, hay bancos de óvulos fecundados y espermas congelados, "pero si nunca se ocupan, qué pasará con eso. No es cuántos niños llegan, sino cómo llegan, pero venía también el debate del derecho de los padres de tener un hijo (...) se mezclan en un tema de salud muchas aristas", informó la panista.

Sobre el tema del vientre subrogado, "en Tabasco, tenían a un grupo de mujeres indígenas en un cuarto y las embarazaban cada año, los bebés eran para padres estadounidenses o extranjeros, eso se llama trata de personas", señaló.

"Se tiene que limitar para que no se convierta en un negocio, es un tema que debe ser legislado por las consecuencias, como está pasando en Tabasco", añadió.

En el tema de las enfermedades raras, dijo que se debe garantizar que el tamiz neonatal ampliado (estudio para detectar enfermedades poco comunes en recién nacidos) se ofrezca en todo el sistema de salud.

Además, manifestó que se debe eliminar el límite de edad (18 años) que establece el Seguro Popular para dar atención a los pacientes con enfermedades lisosomales.