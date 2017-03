Morena denunciará a Vázquez Mota por presunto desvío

EL UNIVERSAL | LOS REYES LA PAZ, Méx. Publicada el

El dirigente estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Horacio Duarte Olivares, presentará una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que se investigue el destino de los más de mil millones de pesos que recibió de la Federación la asociación de la panista Josefina Vázquez Mota, quien ahora buscará la gubernatura del Estado de México.



"Anunciamos que vamos a presentar una denuncia ante la PGR para que se investigue de verdad dónde fueron a parar los mil millones de pesos que le dio Peña Nieto a Josefina, primero que declare en la PGR, primero que aclare el destino de esos recursos porque es dinero del pueblo, dinero del presupuesto federal", dijo.



Durante una asamblea informativa realizada en el municipio de Los Reyes La Paz, ubicado en el oriente del Estado de México, Duarte Olivares, pidió a la también ex candidata presidencial que aclare qué hizo con los "recursos que le regaló Peña Nieto y luego si quiere que se venga a hacer campaña".



"Así vamos a proceder porque requerimos señalarlos, exhibir que el PRI y el PAN son lo mismo, que no engañen a la gente porque van a venir a decir que son ahora opositores que no tienen un acuerdo pero recordemos Josefina Vázquez Mota es el plan b de Peña Nieto. Si no sube su primo Del Mazo, van a querer subir a Josefina o a la inversa", expresó.



El líder mexiquense morenista consideró que Josefina Vázquez Mota representa lo mismo que los políticos priístas.



"Hace un par de años fue candidata presidencial, pasó la elección del 2012 y se desapareció hasta los panistas se preguntaban dónde está Vázquez Mota, hoy sabemos que estaba disfrutando los más de mil millones de pesos que le entregó Peña Nieto como corrupción, por eso Vázquez Mota no tiene autoridad moral para venir al estado, es más ni siquiera vive en el Estado de México, hace meses le preguntaron si quería ser candidata del estado y dijo yo al Estado de México sólo llegó a dormir", comentó.



En uno de los cierres de precampaña de la aspirante a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, el presidente nacional de ese instituto político, Andrés Manuel López Obrador, dijo que respalda la decisión de Morena mexiquense de denunciar ante la PGR el presunto desvío de recursos que recibió la asociación "Juntos podemos" que preside Vázquez Mota.



"Estuve de acuerdo en que respaldemos esa denuncia en contra de Josefina Vázquez Mota porque recibió con autorización de Peña más de mil millones de pesos, supuestamente para ayudar a migrantes y no hay cuentas claras sobre ese dinero”.



El también dos veces ex candidato presidencial, afirmó que el que entregó los recursos a la hoy precandidata panista al gobierno del Estado de México, fue José Antonio Meade Kuribreña, que en ese entonces era el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y ahora el secretario de Hacienda.



"Ojalá informe sobre el destino de esos fondos porque yo he estado visitando las ciudades de Estados Unidos, defendiendo a nuestros paisanos y a los migrantes de México y de América Latina y del mundo y no hay ninguna acción de parte de una organización civil como la que encabeza Josefina Vázquez Mota, esa asociación de la cual es presidenta del consejo, no hay ninguna acción para ayudar a migrantes, entonces tienen que aclarar.



“Sé muy bien lo que van a decir, porque son muy hipócritas, de que ésto se está haciendo porque ella es candidata. ¡No! Es que ya basta de corrupción y son lo mismo el PRI y el PAN, lo que pasa que los del PAN se dan baños de pureza, les llamo los de la oligarquía, aristocracia, más que nada porque les gusta mucho heredar los cargos, la monarquía de moronga", expresó.