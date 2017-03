Kate no volverá a México, sigue en problemas legales

EL UNIVERSAL | REDACCIÓN Publicada el

Kate del Castillo confirmó que continúa con problemas legales en México, situación por lo que descarta regresar en los próximos meses.

“Abrieron otra investigación, de la cual no puedo hablar, entonces hay una cerrada y abrieron otra, entonces por eso yo no tengo prisa de ir a México, no voy a ir a México”, dice Del Castillo en un fragmento de la entrevista que ya circula en redes sociales con la periodista Adela Micha.

De la misma forma, la actriz de la serie ‘La reina del sur’ afirma que “la investigación legal sigue abierta, a mí la palabra de nadie ahorita me vale, o sea, después de todo lo que he visto que han hecho, la verdad es que, como el meme ese, la lista de la gente en la que confío es así (haciendo un puño con su mano derecha e intentando ver sobre él)”.

La periodista entrevistó en Los Ángeles, California, a Kate del Castillo, donde hablaron sobre Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Sean Penn y su situación legal, charla que se dará a conocer pronto.

“Estoy limpia de tráfico de drogas y lo que me querían acusar... no encuentran nada para acusarme, pero sé que ya abrieron otra investigación y mejor estoy bien en los Estados Unidos donde lanzaré la serie ‘La ingobernable’”.