“Colonia sin ley”: La Benito Juárez

"Una colonia sin ley", así se expresan algunos vecinos cuando hacen mención a la Benito Juárez, colonia donde los diferentes conflictos entre pandillas, según sus habitantes, son a todas horas y en todo momento, desde riñas, hasta robos, asaltos e incluso heridos por arma de fuego.

La noche del jueves el conductor de un urbano, no solo resultó golpeado por varios jóvnes que velaban a un compañero, y que al tirarles una lona, hasta lo balearon frente a los ususarios del transporte.

"Mire, aquí toda la zona es muy peligrosa, sin embargo las calles Embotelladores, Pedro Gonzalez, Arcadio Ramirez y la zona conocida como "los andadores" de los despartamentos, son las principales. La gente ya no esta segura, si no nos asaltan, se meten a robar a nuestras a casas e incluso se roban vehículos de fuera de las casas, no estan agusto estos muchachos", comentó una vecina que pidio el anonimato para eviar represalias.

La imagen urbana, aunque cambio en algunas partes con la pinta de los condominios a un costado del Registro Civil, no puede esconder el duro indice de pandillerismo y delincuencia que la gente se ha cansado de denunciar y de pedir a gritos a las autoridades correspondientes, mayor vigilancia e incluso instalacion de casetas de seguridad.

"Aquí hace falta mano dura amigo, aquí estos cabrones (jóvenes), ya estan bien amañados y nadie los intimida, ni la autoridad. Hace falta que vengan y les rompan el "ocico", para que se aplaquen... pero nadie hace nada", dijo un vecino del lugar, además mencinó que hace años la colonia no tenía ese tipo de problemas.

Muchas son las voces pidiendo ayuda, apoyo y que sean escuchados, sin embargo son pocas las verdaderas madres de familia que aceptan que los principales actores de que todo esto suceda, son ellos y el nucleo familiar desde donde se debe de educar a los jóvenes.