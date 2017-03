Suspenden arranque en Liga Piedadense

AGUSTÍN CERVANTES Publicada el

Que siempre no abre fuego la Liguilla en la Liga Piedadense de Futbol para este fin de semana, debido a que están pendientes dos partidos en la categoría de Juvenil A.



En la jornada 19 (última de la campaña regular), no se jugaron los encuentros entre Atlas Quesera y 4 Milpas, así como el Colonia Morelos ante Zaragoza.



“Se optó porque estos partidos se jueguen este domingo, y aunque tengamos que esperar una semana más hay que abrir la liguilla a la par en todas las categorías de la Liga Piedadense.



“Dentro de esos dos juegos, hay todavía algunas situaciones que podrían modificar la tabla de clasificación del 1º. Al 8vo. Lugar para la Liguilla, entonces se tienen que llevar para no perjudicar a otros equipos”, comentó Salvador Córdova presidente de este organismo.