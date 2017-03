Eliminan a Novak Djokovic del Abierto Mexicano

EL UNIVERSAL | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Novak Djokovic no soportó el arrojó del australiano Nick Kyrgios, y cayó por 6-7 y 5-7 en los cuartos de final del Abierto Mexicano de Tenis.



Una batalla de titanes protagonizaron Novak Djokovic y Nick Kyrgios en el Abierto Mexicano de Tenis con saldo a favor para el bad boy del circuito ATP.



“Nole”, el consentido y favorito se va a casa mientras que el australiano avanzó a semifinales con parciales de 7-6 y 7-5. Su próxima cita es con el estadounidense San Querrey.



El duelo, que se anticipaba de alto voltaje no decepcionó. La dupla protagonizó casi dos horas de deleite tenístico para quienes tuvieron la oportunidad de estar en el complejo.



Después de disputar sus dos primeros encuentros en canchas secundarias, el australiano se creció en el estadio principal donde no le dio tregua al número dos del mundo.



Kyrgios, nombrado el bad boy del circuito por su carácter explosivo, demostró el nivel que lo llevó a ganar el Abierto de Australia en 2013 al llevarse el primer set en tie-break.



En el segundo parcial no bajó la intensidad del encuentro. Tanto Novak como Nick, quien en segunda ronda dejó en el camino a Donald Young se emplearon a fondo en la cancha para deleite de los casi ocho mil asistentes. El juego se mantuvo parejo hasta el 5-5 cuando el niño malo logró la victoria.



A excepción de un par de reclamos al juez, el australiano se portó a la altura de la cancha principal.



Djokovic abandonó molesto el estadio y apenas pronunció un par de palabras al salir del túnel de jugadores.